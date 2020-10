Ovo je njihova ljubavna priča!

Da ljubav ne zna za godine i da su one samo broj na papiru, u ovom slučaju u krštenici, svedoči ljubav između kreatorke Verice Rakočević i muzičara Veljka Kuzmančevića. Verica ili Vera, kako je on od milošte zove, starija je od njega 35 godina.

Nikada se nisu opterećivali konvencionalnim stvarima, želeći samo sebi da obezbede oazu mira satkanu od ljubavi, poštovanja i sreće. I uspeli su u tome. Bili su žrtve predrasuda, ali osmeh na licima ovo dvoje ljudi govorio je da njihovu sreću niko ne može da poljulja.

- Sve što se od početka dešavalo u našem odnosu je van svakog klišea. Veljko je radio muziku za moju reviju, a s obzirom na razliku u godinama, nijednog trenutka ga nisam posmatrala kao muškarca, niti su naši razgovori imali tu notu. Slučajno smo se potom našli u isto vreme na Zlatiboru, gde smo proveli sedam dana družeći se. Njegov neverovatan humor, zrelost i muzika koju je stvarao učinili su da se u mojim očima iz dečaka pretvori u muškarca. Život je smatrao igrom i tako u meni, koja sam sve preozbiljno shvatala, probudio želju da se ostatak života igram. I kada me je po povratku u Beograd ozbiljno pitao: “Hoćeš da se venčamo?”, ja sam bez razmišljanja rekla: “Da” - govorila je ranije kreatorka, koja nikada nije obraćala pažnju da li će njihov brak izvazvati negativne komentare.

Venčali su se 2013. godine. Na slavlje su došli brodićem i slavili satima sa najbližim prijateljima.

- U otuđenom svetu gde caruje materijalno ljudi su prepoznali iskrenu emociju i zanemarili godine, tako da je bilo više pozitivnih nego negativnih komentara. Ja se nikada nisam obazirala na tuđe živote, te me ni komentari onih koji to ne razumeju nisu doticali. Što se adrenalina tiče, svakako je tu čim imate snage da prkosite pravilima, da u 69. godini krstarite motorom, igrate se žmurke sa emocionalno nepismenima, a u svojoj intimi živite kao da ste upola mlađi. Ispunjena sam u svakom pogledu. Činjenice ne stavljam pod tepih, svesna sam i radosti i rizika koje donosi ovakav odnos. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada - pričala je Verica, dok je njen suprug, kako ističe, mnogo puta u životu upitao sebe da li je normalan.

- Ali sam shvatio da sam upravo u tim situacijama donosio prave odluke. One su uvek bile suštinske i dolazile su nošene jakom, izvornom emocijom, jedinim što se računa. Bilo je zaista više pozitivnih nego negativnih komentara, što je potpuno normalno i prirodno kada je reč o ljubavi. Mi nismo udružili svoje kapitale i otkupili fabriku sa deset hiljada radnika, pa im dali otkaz, već smo udružili svoja osećanja i poneseni njima, doneli odluke koje su sticajem okolnosti ljudi imali priliku da komentarišu, jer je Verica mnogo godina u javnom životu. Mogli smo se venčati i na nekom brdu kao dvoje paora za koje nikad niko nije čuo - pričao je sa puno optimizma Kuzmančević.

Na pitanje da li je za sve ove godine braka bar na trenutak ili u šali pomislila - ''šta nam je sve ovo trebalo?'' - Verica je odgovorila:

- Najiskrenije, nikada. Pa koja bi iole normalna žena rekla: “Šta mi je trebalo da budem srećna?” Mi se smejemo zajedno svojoj “nenormalnosti”. Kod nas ništa nije stereotip. Ja sam možda po prvi put shvatila da voleti nekoga znači voleti koliko kvalitete toliko i mane osobe sa kojom živite. Veljko je sve suprotno od onoga što sam zamišljala kao idealnog partnera. Ukusi su nam različiti, pogled na mnoge stvari nam se ne poklapa, umemo bučno da se svađamo i prepiremo, ali znam da bi za mene bio u stanju sve da uradi, kao i ja za njega. On je moj najbolji prijatelj pre svega.

