Nije joj bilo nimalo lako!

Ljubav Darka Lazića i Marine Gagić sudeći po fotografijama na Instagramu iz dana u dan sve više raste. Marina je bila uz Darka u danima nakon teške saobraćajne nezgode kada je bila i njegova najveća podrška, a sada je podelila poruku koju je dobila od jedne devojke na Instagramu.

- Mislim da je zaslužila sve kape sveta dole. Imala strpljenja za ovog čoveka, dok je bio u bolnici, dok se oporavljao, dok je imao 100 kila, dok se trudio da smrša, dok su o njemu pisali sve i svašta, dok se trudio da ostavi znate već... i uz sve to mu bila podrška. Ja oduševljena ovom ženom, bravo! Tako izgleda prava ljubav! - piše u poruci koju je Marina šerovala na storiju na društvenoj mreži, a ovim je svima jasno stavila do znanja da je zaista prošla kroz pakao zbog Lazića, kao i da je sve to stoički podnela.

Autor: M.K.