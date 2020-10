Promenila se!

Nataša Đorđević odmah je bila primećena kada je stupila na muzičku scenu, ali jedna stvar iz privatnog života naterala ju je da odustane od karijere. Kako je pevačica tvrdila 2010. godine, nevenčani suprug pokušao je ubije kada se vozila automobilom. Ona je tada izjavila da ju je bivši Goran pratio, a na kraju i pokušao da je napadne ispred stana.

- Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom. Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije - rekla je ona tom prilikom i dodala da je prestao da je prati kada je krenula ka policijskoj stanici.

Ona sa tim čovekom ima i sina, a danas nije na javnoj sceni. Jedno od Natašinih poslednjih pojavljivanja na malim ekranima bilo je u martu 2017. godine. Pevačica je od tada promenila mnogo boja kose, ali svi komentarišu kako i dalje sjajno izgleda.

