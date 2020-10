"Treba sutra da izađem na ulicu, decu da pogledam u oči..." Alen Sakić priznao da li je od Raste tražio marihuanu pred samo njegovo HAPŠENJE! (FOTO)

Teško mu pada novonastala situacija, kao i priče koje su potom usledile.

Alen Sakić, muzičar i saradnik Stefana Đurića Raste, demantovao je priču da mu je tražio da mu donese marihuanu u petak, 2. oktobra, kada je reper uhapšen u centru Beograda. Alen, inače sin pokojnog Sinana Sakića, istakao je da nije tačno da je izjavio: "Hej, druže, ponesi mi salaticu", što je ulični sleng za marihuanu i skank.

- To je ružno. Ja gradim neku svoju karijeru... Čovek (Rasta) koji radi za 10.000, 12.000 evra mu je nastup, da on ide da prodaje paketić jedan od hiljadu dinara... To je tako jadno i tužno. Ja ne mogu da verujem šta sam doživeo. Baš mi je krivo. Ništa mi nije jasno - rekao je Alen, a potom nastavio:

- Da, dolazio je kod mene i dolaziće uvek. To je čovek s kojim ja radim. On je moj saradnik. On je mene primio u svoju izdavačku kuću, ja kod njega radim. Ja sam 24 sata dnevno u studiju. Album treba da mi izađe za malo manje od mesec dana... Drugo, ja imam dvoje male dece, imam blizance... Sutra će deca da mi odrastu i da vide ovo. Ja sutra treba da izađem na ulicu, da ih pogledam u oči... - bio je razočaran Sakić.

Ispričao je i zbog čega je Rasta došao kod njega u petak, 2. oktobra.

- On je došao po mene da gledamo lokacije za spot, zato je došao kod mene. Našli smo lokaciju za spot. On mi je rekao noć pred toga:"Idemo sutra da gledamo lokaciju za spot". Ja sam mu rekao: "Ok, buraz". Ja sam izašao ispred i ti momci (policajci) su već stajali tamo. Trebalo je da se ide u studio da se radi. Oni su već biti tu kada sam izašao ispred zgrade, i to je to. Niti me je iko pitao išta... Da su policajci tako čuli, zašto mene ne bi ispretresalii. Nema potrebe da lažem, da smišljam... Trebalo da ide u studio da se radi. Šokiran sam... - naveo je Sakić.

Autor: D.T.