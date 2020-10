SPOJ NAJGLEDANIJE TELEVIZIJE I NAJPOPULARNIJE ŽENSKE GRUPE: “Hurricane” devojke snimile naslovnu numeru za seriju “Jugoslovenka”!

View this post on Instagram

Evo šta su nam rekle o ovom projektu, a ekskluzivno su nam otpevale i deo pesme! Pogledajte video do kraja i pišite nam u komentarima kako vam se dopada naslovna numera! Jedva čekamo da čujemo vaše komentare! I naravno, gledamo se od 12. oktobra🙌🏽 @hurricane_official @sanjalilwolf @ivana_boom_nikolic @ksenia.knezevic @markojkon #jugoslovenka #soundtrack #naslovnanumera #hurricane #markokon #serija #televizijapink #tvpink #rtvpink #wealldreaminpink #26sezona #26godinaostvarenogsna