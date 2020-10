Ta prva 22 dana su bila najteža, nisam imala nijednu infromaciju o tome da li su moji svi dobro i bila sam šokirana šta je sve izašlo u stranim novinama - otkrila je ona.

Pevačica Romana Panić gostujući u emisiji ''Amidži šou'' govorila je o svom bolnom i nimalo prijatnom iskustvu u australijskom zatvoru zbog optužbe za saučesništo u pljačkanju bankomata. Kako je navela, ona je to delo priznala i odslužila kaznu, a sada je opisala zatvor u kojem je služila kaznu od dva meseca, ali i otkrila kako je sebe ohrabrivala u najtežim trenucima.

- Moliš Boga da ti da neke signale... Najviše sam brinula zbog ljudi koji su se plašili za mene. Ja sam bila u ženskom zatvoru. Posle toga, kad su me preselili u ženski korektivni centar, to je izgledalo kao popravni dom. Ako išta može da vas oraspoloži to je bilo to što je bilo normalnih stvari, sve sam imala, svoj televizor, krevet, tuš, radni sto... Dobila sam presudu da sam od 1. avgusta slobodna. Australija vam kupi kartu, vratite se nazad i onda vas čeka druga sudnica, a to su mediji. Šalim se - rekla je Romana, pa dodala:

- Ta prva 22 dana su bila najteža, nisam imala nijednu infromaciju o tome da li su moji svi dobro i bila sam šokirana što je sve izašlo u stranim novinama. Nisam znala da svakog optuženika stavljaju u medije - otkrila je pevačica i priznala kako je sebe hrabrila u najtežim trenucima.

- Mešaju se emocije, jedan dan si okej, drugi nisi. Ja sam kao i svaki borac shvatila da imam tu neku jačinu i rekla da idem napred i da nema nazad. Jedino mogu to da preživim i da idem dalje.

