"NISAM MOGLA DA IM KAŽEM..." Romana se rasplakala u emisiji! Porodica nije IMALA POJMA da je zatvoru, sve su saznali IZ NOVINA (VIDEO)

Pevačica Romana Panić u svom prvom televizijskom gostovanju posle odlužene kazne u zatvoru u Australiji priznala je da u tu zemlju, gde je osuđena za saučesništvo u pljački bankomata, neće moći da uđe narednih godina.

- Imam zabranu ulaska u Australiju na tri godine, to mi je saopšteno. Posle tri godine mogu da podnesem zahtev za vizu, obećala sam im da ću doći s tom knjigom, na engleskom - našalila se Romana, koja je u zatvoru počela da piše svoj dnevnik. Prvu stranicu pročitala je uživo u emisiji Ognjena Amidžića.

- 9. jun 2020. godine - Još jedan film u mom životu, zatvor. Posle sedam dana provedenih u najgorim uslovima, takozvane "Watching hosue" u Brizbejnu, evo me osmog dana, a 9. juna u zatvoru. Toliko puta sam na poklon dobijala razne rokovnike, sveske i beležnice, blokove, ali kad sam danas u zatvoru dobila ovaj blok, znala sam da je ovo dan kada počinjem da pišem svoju prvu knjigu. Taj osećaj usamljenosti, tuge, nepripadnosti, brige za ljudima koji me vole i koji misle o meni, taj osećaj da si sam na kraju sveta bez ikog svog, a ljubav tvog života deset minuta udaljen od tebe, ali u istoj situaciji. Kad u takvom momentu dobiješ papir i olovku, pomisliš da si najsrećniji na svetu. Drugog juna donesena je presuda o prvom suđenju u životu da sam osuđena na dva meseca zatvora, plus dve godine uslovno. Lupa srce, svi mišići se tresu, gubiš dah i misliš da si možda umro i da si u drugoj dimenziji. Osećaj je užasan. Isuse daj mi lavlje srce da preživim dane buduće - pročitala je Romana, nakon čega su joj krenule suze.

- Naravno da se vrate te neke emocije, da se potreseš, ali kad shvatiš da je život čudo i da svašta može da se desi, ideš dalje.

Njeni roditelji nisu znali da je u zatvoru

Romana je priznala da u početku njeni najmiliji nisu znali kroz šta prolazi u Australiji, a da su tek iz novina saznali da je ona iza rešetaka.

Nisam mogla da im kažem, znam da bi se samo brinuli, a znala sam da ne mogu to da završim tako brzo. Htela sam da ih poštedim, nije bilo potrebe, nisam želela da brinu. Ovo je ogromno iskustvo. Neću se nikada više dovesti u sličnu situaciju.

Autor: D.T.