Priča koja će gledaoce ostaviti bez daha!

Deo glumačke postave dugoočekivane serije "Jugoslovenka", koja s emitovanjem kreće 12. oktobra u 20 časova na TV Pink, gostovao je u emisiji Ognjena Amidžića "Amidži šou". Ivana Dudić, Jana Milić, Jovana Milovanović i Dušan Kaličanin potrudili su se da gledaoce uvedu u priču u kojoj će uživati svakog dana od 12. oktobra, a Ivana Dudić je na samom početku objasnila sličnost između "Jugoslovenke" i serije "Crveni mesec".

- To jeste "spin off" "Crvenog meseca"... Samo nastavak istorijski - zavrpili smo pre Prvog svetskog rata i sad "Jugoslovenka" počinje za vreme Prvog svetskog rata. Neki glumci iz "Crvenog meseca" će biti i u "Jugoslovenki". Ja sam ista uloga, malo bi bilo šizofreno da nisam (smeh)! Ja sam Sofija, koju sam igrala i u "Crvenom mesecu". "Jugoslovenka" se zove zato što je to zapravo stvaranje Jugoslavije, a tu su i svi novi glumci... Glavni ženski lik je Jovana (Milovanović), odnosno Kosana, koju Sofija vodi kroz njen taj neki nesnađeni život - ispričala je Ivana, dok je Kaličanin istakao da mu se posebno dopao scenario.

- Ja sam major Vujović, istorijski lik. Bavili smo se mnogo istorijom, ali ja sam se sa istoričarima, i u pripremi sa rediteljima i producentima mnogo pričao o tome koje su to karakteristike svakog lika koje možemo da interpretiramo glumački, uz to istorijsko. Došli smo svi do jednog zaključka - da su se promenile sve te mogućnosti, internet, kaputi, automobili, ali taj intelekt, način razmišljanja, strategije, politika, moć, ljubav... Te suštinske stvari ostaju zaista iste. Po meni, to je u ovom scenariju fantastično. "Jugoslovenka" ima žanrovsku pojačanost i brzinu, malo je dinamičnije, za nijansu modernije, ubrzanije...

Janu Milić publika će po prvi put imati priliku da vidi u ulozi negativca, čemu se posebno raduje.

- Ja glumim Milicu Ristić, ona nije istorijska ličnost. Imam tu čast, mislim da nikad do sada nisam igrala negativca. Ono što se meni sviđa jeste što se u ovoj seriji, za razliku od "Crvenog meseca", manje bavimo tim političkim strukturama, dosta je serija bazirana na međuljudskim odnosima - ima i intrige, spletki, ljubavne prelepe priče i takođe dve porodice - Ristić i Pavlović. Jedna je prikaz svega moralnog i dobrog, a mi Ristići smo malo drugačiji, takve ljude vreme nije promenilo, i dan danas postoje... Zaista mi je ukazana lepa šansa, divna je uloga, radimo naporno i fenomenalno je za sada. Jedva čekam 12 oktobar i reakcije publike - ushićena je bila glumica.

Autor: D.T.