"Toliko želim da zagrlim svoje sinove, da im nadoknadim ljubav..." Tanja Savić otvorila dušu, zbog ovih njenih reči i kamen bi zaplakao! (FOTO)

O da...evo me... Ziva, zdrava, prava i pored svega sto mi se desava nasmejana i srecna. Srecna jer sam u miru sa sobom. Konacno je prestala kontrola nad mojim zivotom. Ono sto me drzi je to sto toliko zelim da zagrlim svoje sinove i da im nadoknadim ljubav za koju drugi misle da mogu da nam je uskrate. Jeste da nas kilometri dele, ali ja toliko osecam njihovu bezgranicnu ljubav. Nikakve okolnosti ne mogu da poremete moj unutrasnji glas koji mi ipak govori da je sve u redu sa njima. Mi smo spojeni ljubavlju i kada smo miljama daleko. To je nevidljiva nit izmedju majke i deteta. A vidim da i dalje ima zla oko nas. I to me jako nervira.To zlo mora da se iskoreni. Da se pocisti. Da se pobedi. Ali kako? Tako sto cemo ignorisati zlo. Kao da ne postoji. A zlo to ne voli. Fokusirajmo se na nesto lepo da bi se zlo ugusilo a potom nestalo. Ja danas pravim plan "kako da pobedim zlo" 🙅‍♀️🤷‍♀️⚔. Sta vi danas radite? #tanjasavic #ljubav #sreca #radost #mysonsmylife