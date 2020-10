UHAPŠEN NAJPOZNATIJI SRPSKI KASKADER! Uroš Ćertić završio u pritvoru zbog oružja!

Šok!

Najpoznatiji srpski kaskader Uroš Ćertić uhapšen je krajem prošlog meseca i trenutno se nalazi u Centralnom zatvoru u Beogradu, navodi se u domaćim medijima.

Jedan od naših najtraženijih glumaca za ekstremne scene u filmovima završio je iza rešetaka navodno pre nepune dve nedelje. On je, kako se navodi, uočen u pritvoru, za vreme posete pre nekoliko dana u društvu starijeg muškarca za kog se pretpostavlja da mu je otac. Kako se navodi, Uroš se tada ponašao normalno, ali je bio nervozan, tvrdi izvor.

Razlog zbog kog je policija uhapsila Ćertića jeste navodno nelegalno posedovanje pištolja. Detalji hapšenja i dalje su nepoznati, ali ono što se zna jeste da je kaskaderu istražni sudija Višeg suda odredio zadržavanje do 30 dana. Tokom istrage biće urađeno veštačenje oružja, kao i prikupljanje drugih dokaza i saslušanje svedoka. Takođe, ono što je pouzdano tačno jeste da se to desilo krajem prošlog meseca, što potvrđuju i društvene mreže, na kojima je Ćertić poslednju fotografiju objavio 29. septembra. Urošu će biti suđeno prema Zakonu o oružju, donetom 1. juna 2017. godine. Za posedovanje naoružanja u ilegalnom posedu predviđena je kazna od dve do 12 godina zatvora.

Autor: S.M.