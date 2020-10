Prethodne noći imali smo priliku da prisustvujemo još jednom izdanju emisije ,,Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević uz pomoć pitanja koja ste vi postavljali na zvaničnoj Fejsbuk stranici RTV Pink raskrinkavao je tajne zadrugara.

Odmah na početku emisije nastupila je burna rasprava zbog nedeljnog zadatka Velikog šefa ,,Policajci i lopovi", koji je naglo obustavljen, jer su zadrugari tokom igre odlučile da isteraju na čistac lične nesuglasice i animozitet.

Dok je emisija uredno trajala i dok su zadrugari vodili verbalni ratove na više frontova, Aleksandra NIkolić i Filip Car pružili su još jednu u nizu šansi jedno drugom. Međutim, njih dvoje su se dogovorili da budu prijatelji sa povlasticama, ali mu je ona nagovestila da je može spopasti napad ljubomore, što se izgleda Caru i dopalo na neki način.

U trenutku pomirenja za crnim stolom odigrao se pravi verbalni boj i to zbog Milana Jankovića Čorbe. Naime, kako je Kristijan Golubović ispričao, Milan mu se poverio da je o zadnjicu pevačice Sandre Rešić trljao svoj polni ud. Zgrožena njegovim rečima, Sandri nije bio problem da se suoči sa obojicom, pa ih je napala verbalno, govoreći da se taj događaj nije desio.

Ova pevačica je patološki zaljubljena u Čorbu, on joj trljao ku*ac o bu*u. To Tomović ne radi, on njih kao poštuje, ali Čorba je je*ač, on voli da je draži - rekao je Kristijan dok je pokazivao na Sandru Rešić.