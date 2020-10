Da li ste znali ovo?

Snežana Đurišić je devedesetih godina sa suprugom Slobodanom Gvozdenovićem i tada maloletnom decom Majom i Markom živela u Čikagu. U Jugoslaviju se vraćala zbog poslovnih obaveza i da bi posetila porodicu i prijatelje. Uvek puna utisaka, jednom prilikom napravila je paralelu između života u domovini i "preko bare", napominjući da ni u Americi nije baš sve ružičasto, kao što se nekima čini.

- Poželela sam se raje, beogradskih ulica, ovog mentaliteta. Vidim da je teško živeti, ali u Americi se sve to još više dramatizuje. Napumpane su priče, jer ljudi ne znaju kakva je ovde stvarna situacija. Strašno je kada poželiš neke obične stvari, na primer mleko, a ne možeš da ga kupiš. Pogotovo zato što je u Americi hrana veoma jeftina, pa kad čujemo koje su cene nekih namirnica, prebacujemo ih u dolare, upoređujemo. Ovih dana u Beogradu sam sebi nekoliko puta bila smešna, jer nisam mogla da se snađem s novim novčanicama – rekla je ona 1992. godine, i istakla da ni rođenu ulicu nije prepoznala posle svega pola godine provedene u Čikagu.

- Najviše se promenila moja ulica, skroz je raskopana! Sređuju kanalizaciju, kopaju na sve strane, blato je do kolena… Čovek jedino traktorom može da dođe do mog dvorišta. Muka mi je da pozovem taksi, jer vozači bi me najradije istukli kad dolaze u taj kraj. Pljušte kritike u stilu: „Živite u bogatom kraju, imate love, a u stvari blata kao na selu.” Kako sam čula, tek na proleće će asfaltirati ulicu.

Pevačica je tada imala i butik, a radila je i u nekretninama.

- Sve više radim, ali sve manje pevam. Bavim se nekretninama, imala sam i butik. Spadam u one ljude koji ne mogu da sede skrštenih ruku. Od malih nogu bila sam ,,upregnuta” i radila sam. Vremenom sam shvatila da sam se umorila i bila sam opterećena. U Čikagu sam se nekoliko meseci odmarala, ali onda je došao dan kada sam morala da počnem nešto da radim.

Pevačica je još ispričala tada da joj je domaća hrana nedostajala, te da se od koleginica jedino čula sa Merimom Njegomir.

Autor: N.V.