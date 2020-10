View this post on Instagram

• Sofija Baumen nastavlja u "Jugoslovenki" i dosta se promenila. Sada je ipak u službi na Dvoru, u službi regenta Aleksandra, brine o važnim pitanjima i odrasla je. Morala je preko noći da odraste, izgubila je oca, baku, majka joj je otišla i ostala je svoja na svome. Snašle su je razne stvari, ali je morala da stisne zube i da nastavi dalje – otkriva nam Ivana. Verujemo da jedva čekate da gledate Ivanu Dudić i verujte nam, nećete morati još dugo da čekate! "Jugoslovenka" • od 12.10. svakog radnog dana u 20:00 • TV Pink