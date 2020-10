''TO JE NORMALNO...'' Anđelo se hvalio da još ima Teodorine eksplicitne fotke u telefonu, a sad se oglasila ona! Evo šta je imala da mu poruči! (FOTO)

Kako će pevačicin aktuelni dečko reagovati na ovo?

Popularna pevačica Teodora Džehverović uveliko uživa u ljubavi sa popularnim košarkašem Ninom Čelebićem.

Mlada pevačica slavu je stekla učestvovanjem u popularnom rijalitiju "Zadruga" iz kog je izašla u pratnji tadašnjeg dečka Anđela Rankovića. I upravo zbog njega Teodora umalo da se nađe u centru seks skandala, budući da se njen bivši momak, a sadašnji učesnik rijalitija ''Zadruga'', svima hvalio kako u telefonu ima njene provokativne slike. Sada se ovim povodom oglasila Teodora.

- Svi mi negde volimo da imao seksi slike, ja nisam neko ko šalje te stvari i ne bih volela da dođe do problema. To je normalno, što se toga tiče, ne želim da komentarišem. On je moj bivši momak i nemam puno informacija o njemu - rekla je Teodora.

Autor: M.K.