Za nju je to previše!

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović (22) priznala je da svoje fotografije, koje objavljuje na društvenoj mreži Instagram, obrađuje u fotošopu. Ražnatovićeva smatra da svi koriste fotošop, kao i ona, ali da ne preteruje menjajući svoj lični opis i ističe da često dobija komentare da je lepša uživo.

- Sređujem svoje fotke. Da, koristim fotošop i sređujem ih, samo što mislim da ne menjam sebe, kada me neko vidi da ne može da me prepozna. Mislim da svi koriste fotošop i ona koja kaže da ne koristi - vrlo laže. Hoće da ispadnu prirodni ili šta već - rekla je Anastasija i dodala:

- U 21. veku, kada je to dostupno svima, kada svi to rade, to nije sramota. Svako želi na Instagram da izbaci svoju najreprezentativniju sliku, gde je sebi najlepši. Mnoštvo puta sam dobila komentare, od ljudi koji me vide, da sam lepša uživo.

Zanimalo nas je da li joj se nekada desilo da jedva prepozna neku javnu ličnost koju je, do tada, pratila samo preko Instagrama.

- Jesam, videla sam, da. Bez šminke, uglavnom. Naravno, svi izgledamo lepše sa šminkom i to je normalno, ali da se neko toliko, do iznemoglosti isfotošopira, da izgleda kao potpuno druga osoba, to mi je već preterano i to ne podržavam. Mislim, svako neka radi šta hoće, u suštini, nije moja stvar. Ja tako ne bih. Ne mešam se nikome, ako neko tako voli - neka radi - zaključila je Anastasija.

Autor: M.K.