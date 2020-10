Ove jeseni milionski auditorujum uživaće u čak dve visokobudžetne, domaće serije na TV Pink.

Još samo dva dana ostalo je do premijere novog istorijskog spektakla "Jugoslovenka", hit TV serije koja s emitovanjem počinje 12. oktobra u 20h na TV Pink. Tim povodom su gosti "Novog jutra", u rubrici "Pod reflektorima" bili glumci Tamara Šustić i Žarko Stepanov koji su otkrili svoje impresije uoči premijernog emitovanja.

- Videli smo samo neki trejler, bar ja, nisam pogledao neke ostale kadrove, ali taj trejler obećava tako da... Vrlo sam zadovoljan - istakao je Žarko, kog su voditelji pitali šta mu je najteže palo tokom snimanja.

- Ništa nije teško kada radite posao koji volite, naravno, i ne može bolji početak da bude nego kad počinjete da snimate na moru i to ni manje ni više nego 35 dana na lokaciji koja se zove Hvar... Možda je najteže da na onih 35-40 stepeni budete u onoj vojničkoj uniformi, čizmama... Ali to je opet lepota našeg posla.

Nešto više o samoj seriji otkrila je njegova mlada koleginica Tamara Šustić, koja ima zanimljivu ulogu.

Ovo će biti istorijska, ljubavna drama. Jedan deo je baziran na istoriji, oslanja se na prethodnu seriju "Crveni mesec". 140 epizoda, vredno radimo, svaki dan radimo... Videćete produkt našeg rada od ponedeljka - istakla je Tamara, koja u seriji "Jugoslovenka" tumači lik Jelene Ristić, od koje se umnogome razlikuje.

- Nema sličnosti sa mnom. Meni je baš uzbudljivo da igram tu ulogu. Ona je mlada, puna života, ima ona baš neke svoje divne karakteristike zbog kojih sam zavolela ulogu i divno se igram u njoj.

Žarko Stepanov tumači ulogu pukovnika Živkovića.

- Meni je, naravno, isto vrlo zanimljivo. Prvi put sam dobio priliku da igram stvarnu ličnost. Zanimljivo je i to da sam sasvim slučajno i spontano došao do kontakta, razgovarao sam sa unukom Pere Živkovića. Jedna divna žena koja me je primila u svoj dom, lepo smo razgovarali, pokazala mi je čak neke predmete, njegove porodične albume... Tako da sam imao priliku da iz prve ruke saznam nešto o Živkoviću.

Stiže i nova, druga sezona "Državnog službenika"

Gošća "Novog jutra" bila je i Vaja Dujović, koja igra u "Državnom službeniku" koji takođe uskoro kreće s emitovanjem na Pinku. Nova sezona umnogome će se razlikovati od prethodne, o čemu je govorila glumica.

- Naše starije kolege pojavljuju se da doprinesu ovoj našoj savremenoj priči, onim što oni nose sa svojom generacijom. Serija se bavi sajber kriminalom, tj. ova sezona... 12 epizoda, malo rešavamo neke odnose iz prethodne sezone. Mi smo snimali zimi, bilo nam je hladno, ali lepo (smeh). To je takav žanr da ima par neočekivanih obrta koji su i mene iznenadili u čitanju i bila sam jako uzbuđena da to sve snimimo, da vidimo kako ćemo se snaći u tim obrtima, kako ćemo to najinteresantnije publici da predstavimo... Videćete. Ima i novih likova, imamo stariju i mlađu generaciju koja se odlično snalazi, svi smo lepo radili i pravo je bilo osveženje da jedni s drugima probamo nešto novo - istakla je Vaja i podsetila gledaoce da druga sezona "Državnog službenika" s emitovanjem na Pinku kreće 17. oktobra u 20 časova, a prikazivaće se svake subote i nedelje.

Autor: D.T.