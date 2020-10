''NE ZNAM GDE SU NESTALE TE NJENE EMOCIJE? Od takve osobe više ništa ne može da me iznenadi!'' Nakon što je Mina uplovila u vezu sa Franom i zakopala ratne sekire sa Tomovićem, oglasio se Mensur! Nije je štedeo!

Totalno ga razočarala!

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić raskinuli su devetomesečnu emotivnu vezu započetu pred kamerama rijalitija ''Zadruga'' pre oko mesec dana, a Mina nije časila časa, te je ubrzo nakon što je ponovo postala stanarka velelepnog imanja, uplovila u novu emotivnu vezu sa cimerom iz Bele kuće - Franom Pujasom.

Tim povodom kontaktirali smo Mensura, koji nije mogao da sakrije koliko su ga Minine postupci razočarali.

- Video sam da je sa Franom. To što se tako brzo upustila u novu vezu govori o toj osobi. Mi smo devet meseci bili zajedno, ne znam gde su te njene emocije nestale. Ja sam nju iskreno voleo, ali sam stavio tačku i neću da je spominjem, i to je konačno. Ona je jedna od osoba koju sam voleo najviše do sada, iskreno i svim srcem. Ja sam sebe mnogo potrošio u tom odnosu. Zašto da ja gledam drugog kad neko gleda sebe?! - počinje Mensur priču za Pink.rs i dodaje:

- Ona mene više ne interesuje, bavim se samo sobom. Videli su svi koliko sam je voleo. Bila je turbulentna veza, mi smo dvoje mladih, svašta smo prošli... Dao sam sebe u toj vezi. Vidi se kakva je osoba u pitanju. Ružno je provesti sa nekim devet meseci i ne reći ništa lepo o toj osobi - istakao je Ajdarpašić, a mi smo ga pitali i za današnji Minin razgovor sa njegovim ljutim rivalom Vladimirom Tomovićem, sa kojim je ona zakopala ratne sekire posle svega.

- Mene ništa ne može da iznenadi od nje. Jako je ružno kad imaš izdajice oko sebe, a što se mene tiče ona može da bude sa kim god hoće. Nikad ne znaš šta može da te snađe od takve osobe - kaže bivši zadrugar za naš portal, a na pitanje da li je i on našao novu devojku, kako se spekulisalo, kaže sledeće:

- Nisam u vezi, nemam devojku, posvetio sam se sebi, radim na sebi i nadam se da će mi se to i vratiti - rekao je Ajdarpašić.

Autor: M.K.