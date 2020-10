ZALJUBILA SAM SE U ULOGU, NE BIH JE ODMAH PROGLASILA NEGATIVCEM: U susret premijernom emitovanju, Jana Milić Ilić otkriva detalje “Jugoslovenke”!

Od ponedeljka 12. oktobra, svakog radnog dana u 20 časova, publika u regionu imaće priliku da gleda istorijsku dramu “Jugoslovenka”.

Pored nekolicine glumaca koje ste upoznali u “Crvenom mesecu”, kroz “Jugoslovenku” ćete upoznati i nova lica – veoma popularne srpske glumce među kojima je i Jana Milić Ilić. Jana u “Jugoslovenki” igra jednu od glavnih uloga, Milicu Ristić, skromnog porekla i obrazovanja kao i njen suprug Dimitrije (Dragan Vujić Vujke), ali ipak finija i sofisticiranija. Milica je nezainteresovana za poslove svog supruga: fokusirana je na decu i društveni status. Veću pažnju posvećuje ćerki Jeleni (Tamara Šustić) i njena je ideja da poslovni savez s Pavlovićima zapečate Jeleninim i Vukovim brakom. Brigu o sinu Stefanu (Stefan Radonjić) prepustila je ocu, čime izbegava da prizna sopstveni poraz – da nije sposobna da se s njime nosi. Ovako je autor Roman Majetić opisao Milicu Ristić, a mi smo na početku razgovora pitali Janu šta bi ona rekla o liku koji igra.

- Ona je stroga, ali jaka žena, kojoj je stalo do porodice, ali joj je veoma bitan status i ugled u društvu. Bavi se oni što je spolja, veoma joj je bitno mišljenje drugih. Milica Ristić je slojevit lik, veoma interesantan za igru, ne bih je na prvu loptu proglasila negativcem. Nije do kraja negativna, mnoge stvari koje radi, a u kojima greši, radi iz majčinske ljubavi, da bi zaštitila svoju deca. Priča je stvarno zanimljiva – kaže Jana.

Pored Jane Milić Ilić, Dragana Vujića, Tamare Šustić i Stefana Radonjića, deo porodice Ristić je Jovana Milovanović, koja igra Kosanu, usvojenu ćerku. Janu smo pitali kako su se, kao parodica, uklopili na setu.

- Svi smo se fantastično uklopili. Imam troje dece u seriji i deca su mi predivna, i kao glumci i kao ljudi. Sjajno je što smo dva meseca bili na Hvaru, jer Hvar u seriji igra Krf. Vredno smo radili sve vreme, ali smo se i družili i zbližili. Toliko sad dobro poznajemo jedni druge da funkcionišemo kao jedna velika porodica kojoj je cilj da ovo bude jedan kvalitetan i dobar projekat, a ja sam sigurna da će to biti – rekla je popularna glumica.

Prvi put posle dužeg vremena Jana igra epohu, a možda čak i prvi put u karijeri igra negativca – a u oba segmenta se sjajno snašla.

- Evo ja nisam u skorije vreme, ili gotovo nikada, igrala negativca, a jednom sam radila epohu i to davno. U početku sam imala tremu kako će sve to da izgleda, ipak su ljudi tada drugačije sedeli, govorili, imali drugačije manire. Međutim, ja sam se zaljubila u ulogu jer ova žena ima sve osobine koje ja ne volim kod drugih žena. Tako da mi je čak i lakše to da igam nego neke dobrice koje sam igrala u karijeri. Snašla sam se i brže nego što sam mislila – objašnjava Jana.

Za kraj, ko bi bolje pozvao publiku da gleda seriju, do same glumice.

- Mislim da će “Jugoslovenka” biti veliko iznenađenje i da ništa slično nije rađeno kod nas. Ova serija nije samo priča o politici tog vremena, već svojevrsna ljubavna priča, priča o dve porodice – jedne pozitivne, druge negativne – koje su prikaz i današnjeg sistema vrednosti. Lično, očekujem mnogo od “Jugoslovenke”. Zaista je dinamična, ima mnogo peripetija, komplikovanih odnosa, mnogo toga se dešava, može mnogo toga da se nauči, tako da je “Jugoslovenka” nešto što preporučujem svima da gledaju – poručila je Jana.

Ne propustite fantastičnu istorijsko-ljubavnu dramu “Jugoslovenka” čije je premijerno emitovanje zakazano za sutrau 20 časova na TV Pink!

Autor: M.K.