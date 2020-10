MALO LJUDI JE OVO ZNALO: Bora Drljača je na sceni bio preko 50 godina, a niko ne zna njegovo PRAVO IME!

U poslednje vreme je najviše patio zbog ovoga.

Pevač Bora Drljača preminuo je u 80. godini života posle duge borbe sa opakom bolesti u svom domu. Pevač je dugi niz godina bio na estradi, te gotovo da ne postoji osoba koja ne zna makar jednu njegovu pesmu, ali malo ljudi zna kako se on zapravo zove.

Naime, Borino pravo ime je Borislav, ali se pevač uvek u javnosti predstavljao kao Bora.

Inače, Bora je u poslednjem intervjuju priznao da najviše žali zbog toga što nema unučad.

- Patim što nemam unučadi. Za čega sam sve ovo stvarao? Jedino ja da napravim dete. Bio sam budala, Rada ostala u drugom stanju i ja joj rekao da očisti. Bila je baba, reko gde ćeš ti sad da rađaš. Želeo sam žensko dete. Nema ništa lepše za roditelje od ženskog deteta. Sinovi su barabe, muškarci nemaju osećaj kao što ima žensko. Želeo bih da sam zdrav kao nekada. Da jurim ribe, da ih vodam. Nema koja nije htela, a sad se bliži kraj... Što se tiče životnih grešaka, to kad me pitaš, da ti kažem da ih je malo bilo. Imao sam sreće, a bogami i pameti. Nisam imao nekih težih povreda. Moje pesme ostaju narodu zato što su životne. To je moje bogatstvo. Moj početak i kraj - rekao je pevač u poslednjoj ispovesti za Kurir.

Autor: N.V.