PREMIJERA ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: Prva epizoda "Jugoslovenke" upravo na Pinku! (VIDEO)

View this post on Instagram

“Jugoslovenka” • od večeras svakog radnog dana u 20:00 • TV Pink @zeljkomitrovic @milica.mitrovic.pink @majeticroman @dudicivana @ic_dzeki @stefan_radonjic @janamilicilic @dusan_matejic @vujke_jack @orangezo @dusankalicaninofficial @danielkovacevic_ @mihajlojovanovic_ @slavisa_curovic @petar_ciritovic_official #jugoslovenka #kojejugoslovenka #istorijskadrama #ljubavnadrama #istorijskispektakl #serija #televizijapink #tvpink #rtvpink #wealldreaminpink #26sezona #26godinaostvarenogsna