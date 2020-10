Tenzija tokom celog dana nije prestajala.

Ono što je sve ostavilo bez teksta ovog ponedeljka jeste izbor vođe, kojeg je sada već bivša učesnica Hana Rodić izabrala u noći za nama. Zadrugari su celo jutro razmišljali ko bi to mogao biti, a gotovo većina je bila ubeđena da će to biti Monika Horvat koja nije bila oduševljena idejom, da ona takvu odgovornost preuzme na sebe.Međutim, kada je pročitano pismo koje je Hana napisala svojim cimerima, svi su zanemeli.

Hana je za vođu postavila nikog drugog nego Vladimira Tomovića, koji je itekako bio polaskan njenim izborom!

Dragi moji zadrugari, druženje sa vama je bilo kratko ali slatko. Mislim da će sjajan vođa biti Vlada. Vaša Hana! - pisalo je u pismu.

Ja sam ovo očekivao iskreno i hvala Hana! - rekao je Tomović.

Nakon saznanja da je Tomović novi vođa, mišljenja zadrugara bila su podeljena, a mnogi su strepeli od podele budžeta koja je usledila odmah nakon toga. Vladimir je bio raspoložen i voljan da svima obrazloži zašto, i zbog čega je ko dobio određeni budžet, a njegovom podelom došlo je do mnogih sukoba, padanja maski, ali i suza.

Velike budžete dobili su: Jovana Ljubisavljević, Lepi Mića, Snežana Ojdanić, Vuk Mob, Sandra Rešić, Marko Đedović, Miljana Kulić, Marko Janjušević Janjuš, Rada Vasić, Alen Hadrović, Lazar Čolić Zola, Rialda Karahasanović i Anđelo Ranković (ali je oduzeo 1.000 dinara).

Srednje budžete dobili su: Tara Simov, Stefan Šebez, Nenad Aleksić Ša, Toma Panić, Ana Bulatović, Kenan Tahirović, Đorđe Milutinović, Bora Santana (+1.000 dinara), Ljiljana Stevanović Lili, Žana Đorđević Omnia, Ivana Šašić, Sanja Stanković, Jovana Tomić Matora, Elena Stojčić, Filip Car, Jovana Matijević, Marija Kulić i Maja Marković.

Male budžete dobili su: Fran Pujas, Mina Vrbaški, Rea Anđelković, Aleksandra Nikolić, Monika Horvat, Mišel Gvozdenović, Zvezdana Stevanović, Milan Janković Čorba, Paula Hublin, Nenad Lazić Neca, Milica Kemez, Nataša Radan, Nadica Zeljković, Jovan Cvijetić Cvele, Anja Todorović, Bojan Savić, Dragana Mitrović, Kristijan Golubović i Anđela Anakonda.

Tomović se zamerio mnogima, ali se pre toga obratio svojoj simpatiji Jovani Ljubisavljević, kojoj je očekivano, dao veliki budžet. Ostaje da vidimo da li će ona dobiti status omiljene, mada podsećamo, ona je od njega tražila da to ne čini, jer bi joj, kako je navela, povodom toga bilo jako neprijatno.

Postoji nekoliko ljudi za koje nisam imao dilemu koliko će novca dobiti, prvi veliki će dobiti Jovana Ljubisavljević. Slažem se da sam joj napravio medveđu uslugu što sam rekao da mi se sviđa. Mene linčujte, ona ne daje povoda, ali ja ne mogu da slušam razum u nekim trenucima. Sigurno neće čovek želeti da mu neke devojke koje idu na after rađaju decu, nego ovakve. Sve najbolje - rekao je Vladimir.

Ono što je sve začudilo, jeste njegovo izvinjenje Lepom Mići, a Vladimir je imao debeo razlog i argument zbog čega to čini. Nakon toga, obratio se još nekim zadrugarima, i dao im svoje mišljenje o njihovom delovanju u rijalitiju.

Drugi veliki budžet ide Miroslavu Pržulju, mi smo imali svađe mojom greškom, pogrešio sam, izvinio se i to. Na istim smo stranama, frontovima, bili smo iste bitke zajedno. On je više prošao od mene, svi su svesni da bez njega ovaj rijaliti ne bi imao smisla. Reći će vam 1000 loših stvari, ali ćete od njega sve dobiti. Kada kudi, kudi iz najbolje namere. Cenite ga, a ja se izvinjavam za sve - dodao je Vladimir.

Nije ostao dužan ni Maji Marković, pa ju je iskreno posavetovao o nekim stvarima:

Srednji za Maju, ona je sa Bokijem i sa Alenom, imala je predrasude kada sam ja u pitanju. Od svog verenika je dobila instrukcije da ne bude sa mnom dobra, ali to nije ispalo tako. Hvala ti što si mi dala priliku, i što nisi pokazala ništa loše kada sam ja u pitanju. Verujem da si osvojila srca mnogih zbog iskrenosti. Nazad nemaš, samo imaš Alena, i ako imaš da ideš ka nekom napred to je on - rekao je Vladimir.

Ono što je sve začudilo, jeste njegovo mišljenje o Pauli Hublin i Milanu Jankoviću Čorbi. On nije štedeo reči kada su u pitanju ova dva zadrugara. Slično su prošli i Mina Vrbaški, ali i Fran Pujas.

Međutim, dva najžešća sukoba imao je sa Kristijanom Golubovićem i sa Milicom Kemez. Napominjemo, on je sa Kristijanom imao velike sukobe danima unazad, ali je ovog popodneva sve eskaliralo. On je Kristijanu svašta sasuo u lice, ali mu ni on nije ostao dužan.

Mali za Kristijana, čekao sam trenutak da mu kažem. Svaka čast za rijaliti, što na svojim leđima nosi veliki deo odgovornosti, bori se kao lav. Ko god misli da je lako ovo što on radi, nije. Pažnju 24 sata neko teško može da drži na sebi. Što se tiče rijalitija, svaka čast. Što se tiče našeg odnosa, prijatelji ne možemo da budemo. Izgubio sam poštovanje prema njemu kada mi je opsovao majku, ona nije kriva za naš sukob. Moja majka je za mene svetinja. Možemo odnose ovde da imamo samo na silu. Meni je samo majka ostala. Meni tvoj rijaliti ne smeta, ne ugrožavamo se. Najmanji budžet zbog toga - rekao je Vladimir.

M*da me zabole za njegovo mišljenje - prokomentarisao je Golubović.

Milici Kemez je rekao sve ono što nije imao prilike do sada, takođe, dok je Bori davao budžet, i tada je potkačio nju, pa ga savetovao da ona nije izbor za njega.

Sticajem okolnosti, ostao sam dužan Milici Kemez, i dajem joj mali. Želela si da uprljaš devojku lažima, i spletkama. Znaš kako je to odzvanjalo napolju, rekla si svašta da si čitala pismo, pa ga sakrila. Mali budžet jer si ušla da budeš bolja, a dokazala si da to nisi, lagala si za mene, lažeš Boru i svašta nešto, treba da te bude sramota - rekao je Vladimir.

Ja sam za nju rekao da ona igra igru, prvo malo Bora, pa Toma, pa onda ja čujem iz njenih usta: "Vladimire ako ovako nastavimo, počeću da se zaljubljujem u tebe". Ne znam šta vi mislite, ali kakvo ja mišljenje da imam ja ? - rekao je Tomović.

Podela je donela mnogo sukoba, a ono što je usledilo, napravilo je još veći haos. Marija Kulić koja je bila vidno iznervirana rečima pojedinih zadrugara, imala je potrebu da se obrati mnogima, i da prokomentariše podelu. Ona se na prvom mestu obratila Jovani Ljubisavljević, za koju je nedavno izjavila da je pogrešila, i da je ipak kriva za sve.

S obzirom na to da je Tomović rekao da se Jovana treba plašiti mene, ja ću reči ovo. Upoznala sam ga ranije i, prateći ga od početka, gledala sam sve i videla sam da je imao divan odnos sa jednom ženom, i uvek sam ga hvalila. Oboje su imali emocije, i to je bilo divno, i hvalila sam ga. On je toj osobi posle okrenuo leđa, ona se čak i Miljani jadala posle toga. Kada je ušao ovde u rijaliti, ništa mu nisam verovala posle svega. Uvek sam govorila devojkama da ne treba da budu sa njima. Staniji sam rekla isto, pa se ispostavilo da sam u pravu. Tomović ima potrebu da ponizi devojke, i da pokaže njihova prava lica. To je njegov zadatak, i iz tog razloga, jer je meni Jovana bila draga, ja sam joj preko Ljilje pričala: "Ne!", međutim, ona mene verovatno smatra rijaliti igračem, pa neće da me posluša. Meni je ona draga i imala sam želju da pobedi ovde, jer se pokazala odlično do dana kada se sve ono saznalo, i iz tog razloga je komentarisem na taj način - rekla je Marija.

Jovani je sada sigurno jasno zašto sam joj rekla: "Ne". Smatram isto, da o Sanji Stanković nema lepo mišljenje, i sve što je rekao nije bilo iskreno sa njene strane. Sigurna sam da joj dobro ne misli - rekla je Marija.

Potom se dohvatila Kristijana Golubovića, pa je i njemu i Vladimiru očitala bukvicu.

Što se tiče Kristijana, vidi se njihov animozitet i netrpeljivost. Između njih pobediće onaj koji je pametniji, i intelektualno jači. Volela bih da obojica ostanu, jer znaju zašto su ušli, samo da uz to objasne zašto su jedan prema drugom ovakvi - rekla je Marija.

Nakon Marijinih, ali i komantara ostalih zadrugara, Veliki Šef je poslao pismo u kom ih je sve obavestio da je prodavnica otvorena. Međutim, ono što je izazvalo suze kod nekih, jeste kazna za sve one koji nisu ispoštovali pravila kuće!

Autor: D.B.