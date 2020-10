UŽASNA TRAGEDIJA ZAUVEK JOJ JE PROMENILA ŽIVOT Mini Kostić rođena sestra umrla u 13. GODINI, a način na koji je nastradala nije mogao biti strašniji...

Uvek je prođe jeza kada se seti užasne tragedije koja ju je slomila kada je imala samo 17 godina.

Mina Kostić ima čak devetoro braće i sestara koji joj, pored ćerke Anastasije, predstavljaju najveće bogatstvo. Ipak, čitavu njenu familiju davne 1992. zadesila je strašna tragedija koja ih je zauvek zavila u crno - te godine utopila se Minina rođena sestra, što je na sve članove porodice ostavilo veliki trag. Njenu smrt i dalje ne mogu da prežale.

- To je baš davno bilo, ali nikada takva tragedija i takav gubitak ne može da se zaboravi. Mina se baš često seti sestre i priča nam o njoj, o njihovom odrastanju, ali to je za nju baš, baš bolna tema, zbog toga i javno ne priča o tome, baš retko kad. To je stvarno tragedija, Bože sačuvaj... Mina je tad imala samo 17 godina. Mnogo su svi propatili zbog toga. Na sve to, i pre nekoliko godina je bez oca ostala, to joj je baš teško palo. Svi su oni vezani, drže se kao jedan, ali šta ćeš... Život ide dalje - ispričao je Minin blizak prijatelj, a i sama pevačica je za naš portal priznala koliko joj je teško pao ovaj tragičan događaj.

- Jeste, istina je, jedna mi se sestra udavila kada je imala trinaest godina... To sam jako teško podnela - otvorila nam je dušu Mina jednom prilikom i istakla da je srećna što je sa braćom i sestrama u sjajnim odnosima. Takođe, nije krila koliko joj je teško pala očeva smrt 2016. godine.

- Svi smo jako vezani, jako se lepo slažemo. Čujem često da se ljudi ne slažu dobro sa bratom ili sestrom, nas je desetoro i svi se dobro slažemo. Oca sam izgubila, za njega sam bila baš vezana... I zaista, nisam bila ni svesna da će mi biti ovako teško. Niko me nije pitao kako mi je... Fale mi mnogo, žao mi je što se ocu nisam malo više posvetila - iskrena je bila Mina.

