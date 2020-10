Poznata novinarka, inače verenica Vuka Moba i prijateljica Anđela Rankovića, osvrnula se na novonastala dešavanja.

U subotu uveče u "Zadrugu" se uselila Sanja Stanković, bivša devojka Jovane Tomić Matore koja je prošle noći žestoko zaratila sa njom i Anđelom Rankovićem zbog njihovog zbližavanja. Naime, Matora je primetila da između njih dvoje sevaju varnice, a dodatno ju je ražestilo saznanje da je Sanja ranije krišom s Anđelom bila u bioskopu, zbog čega je manekenu juče otvoreno zapretila i poručila mu da je za nju mrtav.

Anđelova prijateljica Olivera Konatar, inače verenica Vuka Moba, smatra da je Matorina reakcija krajnje neosnovana.

- Svi njegovi drugari su dobri sa njegovim devojkama i koliko god da mu je smetalo, nikada nije pravio nikakav problem. Čudi me da Jovana ne može da se priseti situacija u kojima joj je Anđelo bio prijatelj i veći nego ona njemu, našao joj se tu kada joj je bilo najteže. On je jedan od ljudi koji je pokušao da smiri situaciju između njih dve i navede ih da se pomire, jer veruje da se još uvek vole. Matora se ne odvaja od Ane, Anđelove bivše devojke, pa joj on nikada reč nije rekao, nije ništa zamerio... A on godinama ima problem sa svojim prijateljima zbog devojaka. Da mu je napolju rekla:“Smeta mi“, Anđelo bi sigurno presekao sve kontakte sa Sanjom, zato što je takav. Prijateljstva su mu uvek bila i biće na prvom mestu. Anđela je oduvek koštalo to što je svojim prijateljima mnogo bolji prijatelj nego što su oni spremni da budu njemu. To se i sada pokazalo sa Jovanom, ali mu je ovo još jedna lekcija. Ona je imala hiljadu i jednu priliku da mu kaže šta joj smeta, ali verovatno su je pukle emocije jer je konačno videla Sanju. Smatram da je za sve to kriva i da je sve zakuvala Nataša Radan - ističe Olivera, koja je inače i ranije upozoravala Anđela na skrivene namere Nataše Radan, koja je pripadnicima sedme sile prosleđivala njihove prepiske i pred ulazak u "Zadrugu" "pravila priču".

Priča je kao i uvek – išla je očigledno s namerom da potpuno odvoji Sanju i Anđela, kao drugare, iz ljubomore. Posle svega što je uradila Anđelu, nije smela da mu kaže šta joj smeta, pa je išla linijom manjeg otpora i obratila se Matoroj. Znala je da će da skoči na Anđela, da će da napravi skandal, da se posvađa – to je od samog početka htela.

OIivera smatra da je Anđelo pogrešio kada se zaštitnički postavio prema Nataši koja to, prema njenim rečima, nije zaslužila zbog svega što mu je uradila.

- Meni je žao što je on posle svega pružio šansu da mu se Nataša uopšte približi. Nije postojala nikakva sumnja da je ona pokušavala da ga namesti, za to smo prvi put saznali pre pet meseci. Obzirom da jako poštuje žene, nje želeo da je predstavi kao devojku za nekoliko noći, što se pokazalo kao velika greška. Ona je novinarima javljala gde su, kada, slala im prepiske, što je on vrlo dobro znao.

Oliverin verenik Vuk Mob već mesec i po dana je u "Zadruzi". Razdvojenost joj teško pada, kaže da joj mnogo nedostaje, a pitali smo je i da prokomentariše njegovo dosadašnje učešće, kao i druženje sa ostalim članovima takozvanog "čopora".

Što se tiče tog njihovog čopora, Vuk je još jednom pokazao i meni i svima ostalima da je namazaniji nego što se misli. Samo neka on tako posmatra i analizira njih, a oni neka pričaju šta hoće. Nisam sigurna da u čoporu postoje prava muška prijateljstva, ali ne sumnjam da je on sve to već i sam procenio bolje nego ja spolja i da će doneti ispravne odluke - završava Olivera.

Autor: D.T.