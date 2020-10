PLAKAO KAO KIŠA! ERA OJDANIĆ SKRHAN OD BOLA STIGAO NA BORINU SAHRANU: Bio mi je kao brat, uvek smo radili u paketu! (FOTO+VIDEO)

Stigao da svog prijatelja i kolegu isprati na večni počinak.

Poznati srpski pevač narodne muzike Bora Drljača preminuo je u svom domu pre tri dana, 11. oktobra u 80. godini, nakon borbe sa opakom bolešću. Bora će biti sahranjen danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, gde se već okupljaju njegove kolege, rodbina i prijatelji.

Među prvima je na groblje stigao veliki Borin prijatelj i kolega Era Ojdanić, koji nije mogao da sakrije koliko mu je teško pao Drljačin odlazak, te je u jednom trenutku i zaplakao.

- Kako bih se osećao? Izgubio sam saborca, prijatelja, kolega, dobrog domaćina, šta da kažem... Bio mi je kao brat, a to je još jedan od dokaza da su me svi ljudi iz medija zvali i meni izjavljivali saučešće. Uvek smo bili u paketu, radili zajedno... Ovo je tužan da, šta da kažem... Neka mu je laka zemlja. Biće mi teško kad budem nastupao, biće mi uvek u glavi da svakog trenutka on treba da izađe negde sa strane. 50 godina karijere moje i njegove... Neka mu je laka zemlja - poručio je Era skrhan od bola za Pink.rs.

Borislav Bora Drljača bio je srpski folk pevač. Otac mu se zvao Branko, a majka Stoja. Majka mu je ubijena od ustaša tokom Drugog svetskog rata, pre nego što je navršio dve godine. Njegov otac se kasnije oženio drugom ženom, nakon rata. Bora je osnovnu školu završio u Suvaji nakon čega je otišao kod strica u Bačku Topolu. Tamo je završio srednju poljoprivrednu školu. Nakon završetka srednje škole služio je vojni rok i počeo sa pevanjem. Studirao je agronomiju, koju je apsolvirao, ali nije diplomirao. Kada je došao u Beograd počeo je da peva u KUD Branko Radičević i Španac. Siromaštvo je odredilo njegov put jer ga je motivisalo da postane neko i nešto u životu. Prijavio se na audiciju za Radio Beograd koju je položio i ubrzo je njegova muzička karijera krenula uzlaznom putanjom. Stekao je status Istaknuti umetnik i dobio je nagradu za životno delo. Snimio je preko 50 albuma na kojima se nalazi oko 400 pesama. Prodao je preko pet miliona ploča i kaseta. Nastupao je po celom svetu, a najviše u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji i zapadnoj Evropi. Iz prvog braka, sa pokojnom suprugom Vericom, ima dva sina — Vladimira, koji je magistrirao menandžment u Parizu, i Branislava, koji je diplomirao slikarstvo u Beogradu. Bora je teško podneo supruginu smrt jer je u pitanju samoubistvo. Verica je uzela previše sedativa i ostavila je oproštajno pismo u kome nikoga nije krivila za to što je uradila. Živeo je sa partnerkom Radomirkom Sladić, sve do njene smrti u decembru 2018. godine. Upoznali su se na njegovom koncertu 2007. godine i od tada su bili zajedno. Drljača je u narodu uživao velik ugled i kod onih koji ne slušaju njegovu muziku te važi za cenjenog umetnika.

Autor: R. L. ; M.K.