''VOLEĆU TE DO KRAJA ŽIVOTA!'' Era kroz suze i jecaje uputio Bori poslednju poruku, dok je grlio SANDUK! Ova scena sa Drljačine sahrane POTRESLA sve do srži! (FOTO+VIDEO)

Ne može da se pomiri sa tim da njegovog najboljeg prijatelja više nema...

Poznati pevač narodne muzike Bora Drljača sahranjen je danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, gde su se okupili brojni prijatelji i kolege koji su ga ispratili do večne kuće. Pevač Era Ojdanić bio je veoma potresen u trenutku kada je kovčeg spuštan u raku.

- Prijatelji, ne ostavljaj me. Voleću te do kraja života. Poslednji zagrljaj, neka ti je laka zemlja - kukao je on i jecao na sav glas.

On je sve vreme plakao ispred kapele i ponavljao da nikada neće zaboraviti svog dugogodišnjeg prijatelja sa kojim se poznavao više od 50 godina.

Autor: R. L. ; M.K.