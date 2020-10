DA LI ĆE BITI DOČEKA NOVE GODINE? Evo koje estradne zvezde su zakazale nastupe u NAJLUĐOJ NOĆI, a svi se pitaju jedno!

Da li će koronavirus sprečiti provod za doček 2021?

Epidemija koronavirusa u našoj zemlji traje već mesecima, a pandemija u svetu ne nagoveštava da će u skorije vreme doći do smirivanja situacije. Iako su se neke stvari vratile u "normalu", Krizni štab svakodnevno apeluje na to da moramo biti odgovorni. Rad ugostiteljskih objekata je za sada ograničen do 23 časa a svi se pitaju jedno - da li će biti dočeka Nove godine?

Poznato je da naše zvezde mesecima unapred zakazuju provod u najluđoj noći, ali zbog celokupne situacije, to sada nije slučaj. Ipak, ima onih koji su "tezge" već zakazali.

Beograd će, kao i uvek, biti mesto dobre zabave, pa su tako u mnogim luksuznim hotelima, klubovima, restoranima već osvanule ponude za doček, a cene variraju - od 29 evra pa naviše, u zavisnosti ko šta voli.

Ceca Ražnatović, Radiša Trajković Đani, Aleksandra Prijović, Edita Aradinović, Darko Lazić, Dara Bubamara, Biljana Sečivanović, Jelena Kostov i drugi su već zakazali nastupe za doček, ali retko ko je od njih zapravo reklamirao gde će pevati.

Da li je razlog tome što ne znaju da li će se za doček raditi, pa žele da budu obazrivi i ne najavljuju nešto što se možda neće ni desiti?

Autor: Nemanja Vujčić