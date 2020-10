"MALO JE OVO ISKUPLJENJE ZA SVE ŠTO SI URADIO!" Nadežda Biljić brutalnom porukom urnisala Tomu: "SAD SI SE SETIO NAS!" (FOTO)

View this post on Instagram

Malo je ovo iskupljenje za sve sto si uradio,a veceras u snimcima ćemo videti ko je kome šta pisao a ko nije ko je kome p***o i ko je koga j***o sad si se setio nas,ali dobro lep gest za promenu prvi put pokazuješ da umeš da budeš romantičan,a i moram da ti priznam odlično crtas srca vidi se da u to unosiš posebnu emociju 😉imaš 9 meseci da se izvučes iz kanala pa biraj ko i šta ti je bitnije dragi moj “TIIIIGRICU”