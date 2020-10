OVO JU JE OSTAVILO BEZ DAHA! Lepa voditeljka se udala za FUDBALERA, a sad joj je priredio rođendansko iznenađenje koje će dugo pamtiti! (FOTO+VIDEO)

View this post on Instagram

14.10.1991. ——-> 29 godina kasnije Kazu da su godine samo broj...pa I nisu bas. Sve vise svecica, sve manje mesta na torti. Od sledece godine ne stavljam svecice. Jedina stvar koja se menja sa godinama je ta da imam sve manje zelja. Sebi sam pozelela samo zdravlje I jednu devojcicu, kazu mi da je vreme. 🤷🏽‍♀️🤍🤞👨‍👩‍👧