Potresan prizor...

Jovica Putniković, bivši učesnik rijalitija "Zadruga", krajem septembra imao je stravičnu saobraćajnu nezgodu motorom. On je doživeo teške telesne povrede od kojih se i dalje oporavlja.

Njegova sestra Nevena na svom Instagram profilu objavila je prve fotografije svog brata nakon saobraćajke. Jovica je ležao u bolničkom krevetu, dok ga je sestra milovala po licu.

- Ova mučnina koju osećam već dugo podseća me na momente od kojih se stomak vezuje u čvor. U kojima ostaješ nem. Mesec dana varim hleb kao kamen. Mesec dana varim jednu misao... Kako bih živela da sam te izgubila. Taj dan kad su mi javili, utihnula sam. Zanemela. Sa svima se posvađala. Nisam imala ni dan, ni noć. Plakala sam na sred ulice, na sred prodavnice i nije me bilo briga da li će me neko videti. Samo sam želela da te zagrlim jako. Počela sam da razmišljam kako svaki sekund sreće može da se okrene protiv mene i sve nestane. Sav ton. Boja. Ukus. Apetit. Muzika. I volja. To je moja noćna mora. Sećam se kao mala sam imala snove sa tom tenzijom. I jezivo je. Kada danima raspetljavam strahove pitanjem "I šta sad"? Pre manje od mesec dana se ceo jedan svet srušio za sekund. Shvatila sam da je moguće da ti se desi. Da se kroz to prolazi. Da boli. Da sahranjuješ život čoveka od panike. Da se preživi. Da se strepi. I da se raduje. Da se svaki mali pomak slavi. Da postaneš oprezniji. Da postaneš svesniji. Zreliji. Jer u suštini svi mi smo nezahvalni i nezadovoljni bez pravog razloga. Sve ono što je važno uzimamo zdravo za gotovo, a prazni smo jer nam vrede stvari koje ne mogu da nas usreće. Hvala ti što si se probudio. Što si me probudio! Osvestio. I zagrlio me najjače ikada! Sad imam snage za sve što nas čeka. Volim te - napisala je sestra bivšeg zadrugara i naježila mnoge.

