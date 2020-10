''BEZ DILEME SAM GA POZVALA DA...'' Aleksandra Prijović u ''Magazinu In'' otkrila kako je otpočela njena romansa sa Filipom! Evo kad ga je prvi put pozvala u svoj stan! (VIDEO)

Otkrila pikantne detalje!

Sanja Marinković, autorka i voditeljka omiljene vikend emisije zabavnog karaktera ''Magazin In'' predstojećeg subotnjeg popodneva ugostiće u studiju dobro poznata imena naše javne scene: pevače Aca Pejovića i Aleksandru Prijović, voditelja Milana Kalinića i glumice Zinaidu Dedakin i Kalinu Kovačević.

Tom prilikom, Aleksandra Prijović ispričala je kako je otpočela njena romansa sa sadašnjim suprugom Filipom Živojinovićem, sa kojim ima sina Aleksandra.

- Nisam imala dilemu... Možda smo se videli nekoliko puta nešto kratko i ja sam bez dileme znala da je to to i pozvala sam ga da dođe kod mene - otkrila je Aleksandra u ''Magazinu In''.

Autor: M.K.