SNAŠLA SE! Indira Radić ima priliku da zaradi kao nikada do sad! Dok se većina njenih kolega žali na krizu, pevačica skuplja pare od ovoga!

Za nju nema zime!

Popularna folkerka Indira Radić pronašla je način kako da zaradi novac, s obzirom na to da usled situacije sa pandemijom koronavirusa više nije u mogućnosti da nastupa.

Indira se dosetila da ponovo snimi neke svoje pesme, na koje prava polažu mnoge izdavačke kuće, ali ih je ovoga puta okačila na svoj Jutjub kanal.

Velika kriza zbog kovida 19 oseti se na svim poljima, a muzičari i pevači su posebno pogođeni. Svima su do daljeg otkazani nastupi, a koncert održi tek poneko od njih, i to vrlo retko. Mnogi su se žalili javno kako već mesecima ne zarađuju i da su u vrlo nezavidnoj situaciji zbog toga, ali ne i Indira. Umesto kukanja, pevačica je odlučila da preuzme stvar u svoje ruke i da uradi sve što je do nje kako bi i dalje nastavilo da joj kaplje koliko-toliko para. Ona je na svom kanalu na Jutjubu pre nekoliko meseci počela da objavljuje neke od najvećih hitova starih i više od deset, petnaest godina, ali u novom ruhu, to jest u novom aranžmanu.

Za te pesme ona je mahom snimala nove spotove sa svojim bendom dok peva, ali je koristila i arhivske snimke sa svojih koncerata, kao na primer za pesmu "Ne dolaziš u obzir". Za jedan od svojih najvećih hitova "Bio si mi sve", Radićeva je iskoristila snimke druženja sa svojim prijateljima i pretočila ih u spot, slično kao i za numere "Moj živote, da l' si živ". Ima i hitova za koje je sama bila u spotu, kao na primer za "Nisam sumnjala", a za neke od pesama koje je opet objavila nije snimila video, već je samo postavila svoju fotografiju. Ona se dosetila i onoga što je sve popularnije u svetu, a to je da za neke numere napravi "official lyrics video" (video s rečima pesme).

