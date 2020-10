ISTINA IZAŠLA NA VIDELO! Saznajemo: Smuvali se Maja Marinković i Mensur! BILI ZAJEDNO U PROVODU, pa završili u njenom stanu! OTKRIVAMO SVE DETALJE!

Šok!

Gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod Kendija i Pande, Mensur Ajdarpašić je priznao da će ove večeri, nakon snimanja, otići u izlazak sa bivšom zadrugarkom, ali nije imenovao sa kojom niti je želeo to da uradi. Ono što je zanimljivo jeste to što je, u trenutku kada je pričao o njoj, on potpuno pocrveneo. I sada je istina isplivala na videlo!

Naime, Mensur je izašao u provod ni manje ni više nego sa Majom Marinković! Kako saznajemo, njih dvoje su se dobro provodili i postali su veoma bliski, a čak su na kraju večeri završili kod nje u stanu! Podsetimo, Maja je iznajmila stan u jednom beogradskom naselju nakon "Zadruge 3", govoreći da je to uradila kako bi se odvojila od oca Takija i da može da bude slobodna da joj dolazi ko želi, međutim, svi su znali da je ovo bilo Janjuševo i njeno ljubavno gnezdo, što su oni negirali, a tek pre nekoliko dana priznali da je to zaista bilo tačno.

Očigledno je da je Maja potpuno prebolela Janjuša, kao i Mensur Minu Vrbaški. Takođe, nema sumnje da njima odgovara to što su Mina i Janjuš trenutno u Zadruzi, te tako mogu da rade šta žele. Da li ste očekivali ovaj spoj?

Autor: N.V.