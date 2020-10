NEVIĐENA DRAMA, TRESLA SE ZADRUGA Kulićke izludele Kristijana, obezbeđenje ga jedva obuzdalo! A evo šta se još dešavalo u Beloj kući (VIDEO)

Noć u "Zadruzi" obeležile su svađe, rasprave, priznanja, ali i pomirenja, i otkrivanje ljubavi koje su na pragu da se obelodane.

Prethodna noć u "Zadruzi" bila je najburnija do sada! Zadrugari su imali priliku da biraju između ovonedeljna dva potrčka koje je Vladimir Tomović postavio da bi se, kako je on izjavio, strasti između njih dvoje sredile i utišale za sva vremena. On je izabrao Lazara Čolića Zolu i Miljanu Kulić, a tokom nominacija desilo se doslovno svašta.

Nekadašnji ljubavni par bio je na udaru mnogih zadrugara, koji su imali svašta da im zamere, ali i da ih pohvale. Zadrugari su se ovog puta, na iznenađenje mnogih odlučili za Miljanu, a društvo u izolaciji, odlukom publike praviće joj Rada Vasić.

Darko Tanasijević je ovog puta podigao nekoliko zadrugara. To su bili Ivana Šašić, Jovana Matijević, Rada Vasić i Nenad Aleksić Ša.

Ocekivala sam da ću biti ja - rekla je Rada.

Međutim, ono što je obeležilo noć za nama jeste sukob, koji je tinjao cele noći. Naime, tokom nominacija, Kristijan Golubović je osudio sve zadrugare i dodao da smatra da je 99% kuće neiskreno. Upravo iz razloga što su za stolom MIljanu Kulić svi hvalili, a iza leđa govore svašta za nju.

Nakon silnih uvreda na račun Kulićevih, u priču se ubacila i Sanja Stanković koja je iznela šokantne detalje vezane za Miljaninu porodicu i njene sestre. Iznošenje informacija koje Sanja poseduje, napravile su opšti haos u Beloj kući. Kristijan i atraktivna plavuša nisu štedeli reči, a ni Marija i Miljana nisu ostajale dužne.

Nek mi bude najgore u životu ako 90% ljudi ne misli sve najgore o njoj - rekao je Kristijan.

Možete sesti i g*vna jesti. Skini gaće i natrti se i sagni se, vepru jedan! Mene to tvoje ne zanima, možda tvoju ženu samo. Tvoja žena našla drugog jer si 40 godina u zatvoru - rekla je Miljana.

Ukucate Tijana Kulić i Irina i izlazi porno sajt - rekla je Sanja.

Ćuti, elitna prostitutko. Pu*enje 200e, sve ću da dokažem. Dama bez blama - rekla je Miljana.

Tijana će tu ku*vu da snimi, smrdlo jedna smrdljiva - rekla je Marija.

Kristijan nije prestajao da iznosi njegovo mišljenje na račun njih, a onda je Marija Kulić imala opasku, koja ga je kao nikada do sada iznervirala. Ona je pomenula njegovu ženu i porodicu, što je kod Kristijana izazvalo toliki bes, da je u jednom trenutku potrčao ka Mariji ne bi li nasrnuo na nju.

Uništiću vas, ako mi još jednom spomenete porodicu, ja ću vas oterati odavde - rekao je Kristijan.

Vladimir Tomović koji je video čemu ova situacija vodi, odmah je ustao i pritrčao Kristijanu ne bi li ga zadržao i sprečio da uradi nešto zbog čega bi se pokajao. Kristijan je bio vidno iznerviran i besan, da je i obezbeđenje istog trenutka reagovalo. Za stolom je nastao muk, i takav haos da su mnogi zadrugari ostali u čudu pred prizorom koji se u tom trenutku odigrao. Marija i Miljana su nakon haosa, izletele napolje, a Kristijan je očitao bukvicu svim zadrugarima koji se Kulićkama predstavljaju kao prijatelji dok ih, na sva usta, kada one nisu tu ogovaraju, obraćajući se potom direktno Lepom Mići.

Kristijane, ja sam ovde za sebe, svako komentariše sam za sebe, ja ću nominovati koga želim - rekao je Mića.

Ma boli me ku*ac koga ćeš nominovati. Nije to poenta, ne volim da mi iko dira porodicu, pogotovo ne one, njih dve. One su raspale osobe, bolesne, neću da dozvolim to - rekao je Kristijan.

Nakon rasprave sa njim, Kristijan je imao potrebu da se obrati i Vladimiru Tomoviću, koji je izvukao deblji kraj, iako je želeo da spasi Kristijana od eventualne štete koja se mogla desiti.

Izvinjavam se svima, to mi je instinktivno - rekao je Kristijan, na šta se Tomović nadovezao:

Nema veze, u situacijama kada se pominje porodica imam razumevanja - rekao je on.

Nakon što su Marija i Miljana napustile Belu kuću i otišle u apartman, odlučile su da se vrate i verbalno revanširaju Kristijanu. One su mu tada rekle sve što nisu imale priliku ranije.

Ti si vređao mog muža, i nastavljaš sa vređanjem. Ja ne želim da se bijem - rekla je Marija.

Vama nije mesto ovde, pusti ti sve priče ti mene izazivaš, ja tebe nisam udario - rekao je Kristijan.

Ono što je takođe treslo Belu kuću jeste raskid Filipa Cara i Aleksandre Nikolić. Oni su nakon kratke, ali turbulentne veze koja je mnogo toga proizvela, rešili da stave tačku na svoj odnosi, i sve to zbog zadrugarke koja je nedavno postala učesnica rijalitija. Mina Vrbaški pomutila je konce mnogima, a uspela je i da unese razdor između odnosa Cara i Aleksandre. Car je priznao kako gaji otvorene simpatije prema atraktivnoj zadrugarki, te je par puta pokušavao da priđe i da ostvari potencijalni kontakt sa njom.

Podsetimo, Mina je po ulasku uplovila u vezu sa Franom Pujasem, a mnogi zadrugari, i dalje veruju u činjenicu da je ona, iako odavno nema kontakt sa Vladimirom Tomovićem, zaljubljena u njega, i da ga nije prebolela, iako je nakon kratke romanse sa njim, bila sa Mensurom Ajdarpašićem.

Ono što je prethodne noći Cara dovelo do ludila, jeste odbijanje koje je dobio od Mine. On joj je zatražio poljubac, a ona mu je priredila hladan tuš, što je Filipa dovelo do rastrojstva i besa, pa je čak napustio emisiju kako bi se smirio.

Je*em ti dan, i seme, i pleme! Zašto sam ja sebi ovo dozvolio? Šta mi je trebalo to, da se ovako osećam? Šta sam napravio? Uf, uf, sve bih porazbijao sad! Još moram nekoga moliti, a debilima sve na izvol'te! Kako sam ja glup! - vikao je Car.

Filip je bio toliko nervozan da je pričao sam sa sobom, udarao sve što je dohvatio, i žalio se na situaciju u kojoj se našao. On se dugo trudio da se smiri, pa je na kraju završio u krevetu gde je pokušavao da pronađe bar malo mira za sebe.

Odnos Sanje Stanković i Jovane Tomić Matore takođe je ostao zapažen u danima za nama. Zadrugarke su svakodnevno imale svađe koje su rezultirale suzama, pretnjama i vređanju sa obe strane. Kako su se strasti smirile, i kako su obe strane spustile gard, njih dve su po prvi put od Sanjinog ulaska popričale, te se izjadale jedna drugoj.

Dođeš, ispadneš debil i:"Sanja, oprosti". E, Sanji je dosadilo to! - rekla je Sanja.

Ali, ljubavi, ti imaš ženski inat, ja ne znam šta je to - rekla je Matora.

Moraš da nastaviš dalje, ne možeš da me kanališ. Možemo biti u dobrim odnosima, naravno - nastavila je Sanja.

Valjda kontaš neke stvari, da li si glupa, pa ne shvataš da ne mogu da ti kažem neke stvari. Rekla si ako dođe do toga... - počela je Matora.

Mislim da imaš neke emocije, ali ne kao što govoriš! - odgovorila joj je Sanja.

Volim te još više. Voleću te ceo život. Ali mislim, i kada bismo se pomirile, ne bi mi bile jasne neke stvari. Kao što sam na početku razvijala filmove, za Filipa i to. Da voliš muškarce, zbog toga ti se nisam javila - objašnjavala je Matora.

Ja ne mogu da kažem da te volim, ne mogu da kažem da te ne volim. Nešto između, nisam ravnodušna, čim reagujem na tebe. Ali i ti si ovde radila neke stvari - nastavila je Sanja.

Ono što je takođe svima zapalo za oko jeste odnos Kenana Tahirovića i Rialde Karahasanović. Ovo dvoje zadrugara otvoreno su priznali emocije, te su iz dana u dan sve više bliži. U pauzi, i dok su trajale reklame tokom emisije, njih dvoje su čak završili u krevetu gde su prijatno ćaskali. Rialda se opustila, pa se bacila na "sultana".

On ju je sve vreme mazio i češkao, dok se zadruagrka sve vreme osmehivala. Međutim, ono do čega još uvek nije došlo jeste poljubac, ali je pitanje dana kada će se još više zbližiti. Podsećamo, Rialdu vezuju za još zadrugara u kući, ali se vidi da njoj ovaj odnos prija više od ostalih.

Autor: D.B.