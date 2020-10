"DROGA JE POBILA SVE OKO MENE..." Potresna ispovest Baneta Vidakovića nakon optužnice zbog posedovanja HEROINA

Teško mu je palo sve ono što mu se izdešavalo.

Protiv glumca Baneta Vidakovića (61) podignuta je optužnica zbog posedovanja heroina, što mu je veoma teško palo budući da je bio ubeđen da će pravosudni organi doneti drugačiju odluku.

- Mislim da slučaj ipak neće stići do suda jer sam ja potpuno čist u tome. Moja jedina greška je bila ta što sam verovao pogrešnim ljudima iako sam mator konj, da tako kažem, da bih bio izmanipulisan. Eto, pogreši čovek, ali ja sam za 24 sata u pritvoru objasnio šta se desilo i razjasnila se čitava situacija. Bio sam na pogrešnom mestu i u pogrešnom društvu i to je suština mog problema. Prošlost ne može da se ispravi i sada trpim posledice - izjavio je Vidaković samo sat vremena pre nego što je prekjuče javnost obaveštena da je protiv glumca i I. M. podignuta optužnica.

On se medijima obratio na konferenciji povodom skorašnje premijere filma "Vikend sa ćaletom", u kojem glumi bivšeg vremešnog kriminalca.

- Reći ću vam jednu žalosnu činjenicu da se moja generacija uglavnom raselila po svetu ili je izumrla. Ja sam generacija '59. godište i imam 61 godinu. Moji prijatelji su izumrli osamdesetih i devedesetih godina od droge. Ja sam rastao s generacijom novog talasa u Beogradu, sa Milanom EKV, sa Orgazmom, sa Disciplinom kičme, sa Čavketom pokojnim, Magi, Sonjom Savić. Sve su to moji prijatelji iz mladosti. Kada sam se okrenuo krajem devedesetih, video sam da više nemam nikog iza sebe. Naravno da je mene život promenio i da sam se promenio i postao oprezniji, utoliko su gadosti koje su pisane o meni letos smešne jer oni koji me znaju znaju da prezirem i dilere i da mi je sve to gadno. Međutim, pričaju gluposti i o pokojnim ljudima, pa što ne bi i o meni. Kad pričaju o EKV, svi kažu narkomani, a ja znam da se Milan plašio heroina i ne da nije bio narkoman nego je imao panični strah od heroina jer je video šta se desilo Bojanu Pečaru, njegovom basisti, koji je jedini bio na heroinu, ali je opet bio divan i talentovan momak. Milan je, videvši Bojanov slučaj, upao u strašnu depresiju i najveća je laž da je uzimao heroin - ispričao je Vidaković.

Podsećanja radi, Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo je Vidakovića zbog neovlašćenog držanja droge za ličnu upotrebu. I. M. (40), koji je zajedno s njim bio uhapšen u julu sa 30 grama heroina, optužen je zbog preprodaje droge, odnosno za mnogo teže krivično delo - neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

Autor: D.T.