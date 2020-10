S osmehom na licu prisetila se svih prelepih trenutaka provedenih s pokojnom glumicom, ali i osobina koje su je činile posebnom.

Prošlo je tačno dve godine otkako je preminula glumačka diva Milena Dravić, o kojoj posle skoro pedeset godina druženja samo reči hvale ima glumica Branka Petrić, sa kojom se zbližila davne 1970. godine na snimanju filma "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji".

- Svi smo se radovali kada dođe Nova Godina. Milena je bila jedan savršeni Deda Mraz, zato što pre svih, svima, ali svima je donosila poklone i to tako divno zapakovane sa mašnicana. Kao da nas je vraćala u neko detinjstvo... Svako otvara taj poklončić, da vidimo šta je ona to za svakog posebno namenila - počela je priču Branka, a potom je nastavila:

- Ono što je mene fasciniralo kod nje jeste njena hrabrost. Ona bi mogla da zasluži "Ona je najhrabrija žena godine". Prolazila je, zaista, kroz svoju tešku muku i tešku bolest, kako se ona sa time borila, kako je uspevala da nađe vedrinu, tolike stvari su je i dalje interesovale... Ponekad mi se čini da je ona negde mene tešila, ne ja nju. Ni do poslednjeg časa ona nije progovorila, kao neko: "Jao, pa kako to, ja ću izgleda otići", ali ona ne. To je zaista neverovatno. To iskustvo i ti boravci kod nje, to mi je nešto najlepše čega ću se sećati. Nekako, uvek skupim hrabrosti, jer nije lako da neko ko vam je tako drag, a znate da mu je tako teško...Teško nam je kad neko koga volite pati, a ne možete nikako da mu pomognete.

Autor: D.T.