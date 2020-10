ZAVIDNE PEVAČICE JOJ ZAGORČAVALE ŽIVOT Aleksandri Prijović krenuli problemi čim je ušla u vezu s Filipom:"Otkako sam sa njim shvatila sam..."

Na svojoj koži iskusila je zavist i ljubomoru koleginica sa estrade.

Iako je veoma mlada, Aleksandra Prijović jedna je od najuspešnijih pevačica na našim prostorima - niže hit za hitom, u srećnom je braku, ostvarila se u ulozi majke - sve je to postigla do svoje 25. godine. Godinama unazad svesna je da joj pojedini ljudi zavide, iako se trudi da tome ne pridaje značaja, a da li je u tom slučaju presudan uspeh na profesionalnom ili pak privatnom planu priznala je Sanji Marinković u emisiji "Magazin in".

- Ja nisam to nešto osetila kao da je neko zavidan, mada tu uvek postoje neke priče, pa ti ljudi prenose. Mislim da su generalno ljudi zavidni na svaki uspeh - započela je Aleksandra, koja je bila saglasna sa Sanjinom konstatacijom da joj možda najviše zavide na suprugu Filipu Živojinoviću.

Da, otkako sam sa Filipom shvatila sam da je to ustvari najveći problem. To je veći problem od moje karijere - priznala je pevačica.

Zbog čega je to tako otkrio je i folker Aco Pejović, inače Aleksandrin venčani kum.

- Ona pripada mlađoj generaciji pevača, a te mlađe generacije su malo drugačije - zavidnije, drugačije shvataju poimanje života i svega. Tu je stvar u utrkivanju, i u frajerima i u pesmama, spotovima, haljinama, izgledu... Svemu što postoji! Sa svih strana ona ima zle oči koje je gledaju, ali hvala Bogu - jaka je, ima jakog čoveka pored sebe.

