Akcijom inspektora sinoć je u jednom klubu u Lukavcu prekinut koncert popularnog srpskog folk pevača Radiše Trajkovića Đanija, zbog kršenja epidemioloških mera koje su predviđene za suzbijanje širenja korona virusa. Klubu, u kojem je zatečeno oko 500 osoba, zabranjen je rad.

Ovim povodom pokušali smo da kontaktiramo folkera, ali kako on nije odgovarao na pozive, uspeli smo da stupimo u kontakt sa njegovom suprugom Slađom, koja otkriva da je Đani ispoštovao dogovor koji je imao sa gazdom kluba, ali da nije mogao da utiče na to da li će svi prisutni poštovati sve epidemiološke mere.

- Ja nisam bila sa njim tamo. Ostala sam kod kuće. On je otišao normalno da peva, imao je tamo ugovoren nastup. On nije organizator svega toga, pa nije mogao ni da utiče na to da li će se u potpunosti poštovati sve mere ili neće. Uradio je ono što je bilo do njega. On je oko četiri ujutru došao kući, ne znam šta se desilo. Malo smo pričali, bio je malo nervozan, odmah je otišao da spava i evo još odmara - kaže Slađa za Pink.rs i dodaje:

- Ja ne znam otkud tolika hajka. Krivo mi je što su opleli po Đaniju, on nije ništa kriv, otišao je čovek da radi... Đani je bio na bini, poveo je jednog klavijaturistu, takav je bio dogovor. Svakako mu je krivo jer je sve tako ispalo, ali šta će... Biće nastupa i koncerata kad sve ovo prođe, bože zdravlje - rekla nam je folkerova supruga i dodala:

- Đani je još prošle godine pogodio nastup za doček 2021. Šta će biti zbog ove situacije, pitanje je. Loša je situacija ne samo za pevače, već i za sve muzičare i one koji se bave sličnim poslom. Kako svima, tako i nama.

Podsetimo, kako se navodi, u klubu Plaža jezera Modrac u Lukavcu, u Bosni i Hercegovini, sinoć je održan koncert Radiše Trajkovića Đanija, kome je prisustvovao veliki broj posetilaca. Epidemiološke mere su prekršene u unutrašnjosti objekta, ali i na platou u neposrednoj blizini ulaza, gde se nalazio mnogo veći broj osoba od dozvoljenog, bez maski i fizičke distance.

Autor: M.K.