"SPONZORUŠE MALE NA MOĆ SE PALE" Osman Karić ŽESTOKO potkačio Sanju i Minu! Isprozivao ih za sve pare zbog NJEGA! (FOTO)

Au, baš je pobesneo!

Fran Pujas, aktuelni učesnik četvrte sezone "Zadruge" privukao je veliku pažnju svojim izgledom, ali i ponašanjem u velelepnom gradu, kao i vezom sa Paulom Hublin. Međutim, kako je to puklo veoma brzo, on se prešaltao na Taru Simov, pa na Minu Vrbaški, a sada se ne odvaja od Sanje Stanković. Sve to je bilo veoma čudno Osmanu Kariću, ocu bivšeg zadrugara Stefana Karića, koji je napisao jednu pesmu za Sanju i Minu, u kojoj tvrdi da su njih dve videle da je Fran favorit te da su se zbog toga zbližile sa njim.

On je stihove svoje pesme podelio sa svima na Instagramu.

- Iz matematike imala dvojku, Sanju plus Mina, obe su imale trojku, gledale, videle jednog od favorita pa rekle u sebi "Fran će u Zadruzi biti moja ki*a". Proračunate jako, samo da znate, iskoriste žrtvu a onda je blate. Sponzoruše male na moć se pale dok lažnim moralom one se hvale - napisao je Osman, a kako će Sanja i Mina reagovati na ove njegove stihove ostaje da vidimo.

Autor: N.V.