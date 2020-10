Maja Marinković bez dlake na jeziku u emisiji "Pitam za druga" na RED TV! Otkrila sve o odnosu sa Mensurom, pa potkačila OVU ZADRUGARKU! (VIDEO)

Otvoreno!

Ove večeri na RED televiziji u emisiji "Pitam za druga" gošća Kendija i Pande je Maja Marinković, koja je odmah pokrenula temu oko njenog odnosa sa Mensurom, a uspela je i da potkači pojedine zadrugare.

- Ispratila sam emisiju, bila je odlična, ovim putem pozdravljam Mensura, on je moj drug isključivo, malo mi je bezveze što čim izađem sa nekim, odmah se dovodimo u vezu. Mi se družimo, imali smo i u Zadruzi dobru komunikaciju, ali on je tada bio sa Minom, ja sam bila sa drugim čovekom, ako može tako da se nazove - rekla je Maja, pa se osvrnula na akutelne zadrugare:

- Interesantno mi je bilo, ne mogu da kažem da se ponosim time, ali ulazak uz pesmu "Favorito" je objasnio! Fran mi je interesantan, on je kao neka bebica, ali ne u ljubavnom smislu, simpatičan mi je, iskren je, takve ljude volim. Kristijan mi je zanimljiv, volim da ga slušam, Sanja, moja drugarica, je pre neki dan ušla. Ne mogu da kažem da mi je neko odvratan, ne mogu da sudim dok lično ne upoznam ljude. Mogu da kažem da mi je previše ta priča Aleksandra Nikolić, ona mi je... Previše prosta priča, to mi se ne dopada. Ali to je na prvi pogled, dok gledam, možda bih imala drugačiju sliku da sam unutra.

Autor: N.V.