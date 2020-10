Bivši zadrugar Jovica Putniković nedavno je doživeo tešku saobraćajnu nezgodu, a za to vreme njegova verenica Maja Marković je u "Zadruzi" bila prisna sa Alenom Hadrovićem. Jovica kaže da je o svemu obavešten, kao i da je Maji sve omogućio.

SVE JOJ OBEZBEDIO!

"Pred ulazak sam se potrudio da joj priuštim sve da bi bila srećna, sva garderoba, sve što je unela je novo, jer nisam želeo da se oseća bezveze. Ja je nikad nisam gledao kao sponzorušu, nikad to i nije bila. Sada treba da joj stigne odeća vredna 2.000 evra, koje sam poslao mojoj sestri Neveni, da joj kupi sve. Ona i ja za godinu dana nismo imali nijednu svađu. Molila me je da je nikad ne ostavim, tolika je ta njena ljubav bila. Zvao sam mog zubara jer je htela da sredi zube, to je istina, posle je htela da stavi grudi, naravno da sam ja želeo da platim to sve, iako je ona rekla da će plaćati rate sa svoje kartice, rekao sam joj : "Neka, imaj ti na kartici", uglavnom sam ja plaćao te rate, jer sam znao da nema šanse sama to da isplati sve" - otkrio je Jovica.