Bivši dečko napravio joj je skoro haos na nastupu, a da li je "žena od sultana" sada upecala novog momka?

Pevačica Tijana Milentijević ove godine proslavila se hitom "Žena od sultana", a u spotu za ovu numeru nalazi se i aktuelni učesnik "Zadruge 4" - Kenan Tahirović. Pevačica hita koji je oduševio region, imala je samo 15 godina kada se pojavila na muzičkoj sceni, a od tada do danas drastično je promenila svoj izgled, što su svojevremeno svi komentarisali.

Paparaci portala Pink.rs uhvatili su ovoga puta Tijanu Milentijević i u ne tako pohvalnom izdanju. Naime, mi smo je usnimili kako pravi saobraćajne prekršaje na ulicama glavnog grada.

Naime, Tijanu smo prvo primetili kako prelazi ulicu, do duše na pešakom prelazu. Međutim, nije puno bila obazriva, već je sve vreme razgovarala sa nepoznatom osbom putem svog mobilnog telefona.

Međutim, tu se vlasnica jednog od najvećih hitova ove godine, nije zaustavila. Već posle nekoliko metara, na sledećem pešačkom prelazu Tijana je nastavila da razgovara i opet nije obratila pažnju na automobile.

Da li je Tijana razgovarala sa nekim svojim novim sultanom, pa je zbog toga bila toliko neobazriva, nije poznato. Podsetimo, Tijanin bivši dečko nedavno je u jednom lokalu u Beogradu napravio haos. Do incidenta je došlo kad je Tijanin fan prišao da se slika sa njom, a to se njenom nekadašnjem dečku nije dopalo, te je zbog toga došlo do koškanja i tuče.

Autor: Srđan Kuvekalović