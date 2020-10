''DVE NOĆI SAM PROVEO U HLADNOJ VODI...'' Biković progovorio o TEŠKIM situacijama sa snimanja, a evo šta je rekao o Rusiji!

Nije mu bilo nimalo lako!

Poznati glumac Miloš Biković već godinama unazad niže uspehe kada je reč o filmskom platnu, pa je tako i sada deo jednog popularnog filma.

- Smatram da sam imao sreće. Ili da me je Bog pogledao. Ponosan sam na to što su uloge koje sam tumačio u tim filmovima rekorderima različite. Kao i tržišta. Komedija "Sluga" je najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Trudim se da budem skroman, ali trenutno mi to ne ide, rezultati mi ne dozvoljavaju - rekao je on.

Na pitanje da li je popularniji u Srbiji ili u Rusiji, glumac odgovara da ne zna na koji način se to meri.

- Rusija je mnogo veća zemlja, samim tim ima više ljudi koji me tamo znaju. Međutim, mislim da je popularnost, od koje moram da se ogradim tako što ću reći da nije obavezno i merilo kvaliteta, tu negde u istoj ravni.

Biković je nedavno završio sa snimanjem popularnog filma, a on ističe da je ovog puta bilo izuzetno teško na setu zbog epidemiološke situacije u zemlji.

- Bilo je teško, jer nam je to stajalo u malom mozgu. S obzirom na to da smo većinu scena snimali napolju i van Beograda, bili smo relativno izolovani i mislim da nas je to na neki način spasilo. Da smo imali jedan slučaj sa korona virusom, morali bismo ne samo da prekinemo snimanje, nego bi za nas to bio ekonomski i producentski udarac i teško da bismo mogli da se oporavimo od njega.

U prethodnom nastavku je zarad scene morao da trči bos po hladnoći, a sada je čak i pao sa motora.

- Ovog puta sam imao i dve noći snimanja u hladnoj vodi. Vožnje, pucnjavu, smrzavanja... Bile su to zahtevne scene u ekstremnim uslovima. Veoma emotivno naporno snimanje. Kad krenete jednim putem, on nekako uvek ide nizbrdo zato što postoji sila inercije. Tako je i sa ubrzanjem naših junaka, a pri tome ne mislim samo na akciju i dinamiku toka radnje, već i na dinamiku njihove životne sudbine - ističe glumac i otkriva da razmišljaju i o nastavku ovog serijala, ali da to zavisi od niza faktora, i to produkcionih, tehničkih i međuljudskih.

Autor: M.K.