"OPERISALI SU MI RAK!" Minu Lazarević život nije mazio! Uvalila se u kredite, bivši muž je pretukao, a onda je tek usledila agonija! (FOTO)

Glumici Mini Lazarević nekoliko godina dijagnostikovan je kancer zbog čega joj je izvađena štitna žlezda, a to je ona tek sada javno i otkrila. Minu, iako je uspešna u svom poslu, život ipak nije mazio.

- od 2005. godine u kreditima

- 2015. godine doživela je i fizičko nasilje od tadašnjeg supruga

- borba sa kancerom

DUGO KRILA OD PORODICE DA JE BOLESNA!

"Dešavalo mi se to da se toliko trudim da se ne vidi da sam operisana da me ni deca ne razumeju, govorili su mi zašto sam stalno smorena. Onda sam ih stavila ispred sebe i rekla, mama se operisala, ali će biti okej. Možda ću biti umorna, možda ću biti neraspoložena, ali morate da me razumete. Ne treba ići u krajnost i sve kriti od dece, ali isto tako verujem da ne treba ni da ih opeterećujete kad su mali nepotrebnim detaljima, ali im treba objasniti na njihov način da razumeju kroz šta prolazite" - rekla je Mina.