ŽESTOK OBRAČUN REE I ANJE! Zadrugarke se pokačile, dok su čistile, OBEZBEĐENJE SPREČILO HAOS! (VIDEO)

Bilo je burno!

U toku današnjeg velikog čišćenja velelepnog imanja, došlo je do žestokog obračuna između Anje Todorović i Andree Ree Anđelković. Nakon kraće rasprave, Anja je htela da polije Reu kofom vode, što je dovelo do još burnije rasprave, ali je obezbeđenje reagovalo na vreme, pa nije došlo do većeg incidenta.

Jesi ti bolesna? - rekla je Rea.

Nisam - odbrusila je Anja.

Bolje se lati metle, nego mene da prozivaš - rekla je Rea.

Smiri taj ton, da ti se ja ne nakačim na vrat ovde. Ja ćutim ovde, ako me neko isproziva - rekla je Anja.

Mučenice - rekla je Rea.

Ti si jadna i mučena - rekla je Anja.

Mogu ja svašta da ispričam, za dečka koji je trebao da uđe ovde, Stefan Petrović - rekla je Rea.

Ne znam ko je to, ne dopisujem se ni sa kim. Mnogo k*njaš. Upozoravam te da se smiriš - rekla je Anja.

Žao mi je onog dečka, šta mu radiš - rekla je Rea.

