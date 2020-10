Strahuje zbog njihovog mogućeg zbližavanja u izolaciji?

Vladimir Tomović ne odustaje od namere da osvoji svoju simpatiju iz Bele kuće, misicu Jovanu Ljubisavljević, koja je inače u ''Zadrugu 4'' ušla kao zauzeta devojka, a u rijaliti ju je ispratio dečko Luka, sa kojim je u vezi tri godine. Iako u poslednje vreme vešto pokušava da izbegne Tomovića i da ostane ravnodušna na njegova udvaranja i romantične gestove, mnogi ukućani veruju u to da će Vladimir uspeti da je osvoji, kao i da između njih vlada obostrana hemija.

Veliku pažnju javnosti, ali i zadrugara izazvao je Tomovićev gest na ''Zadrugoviziji'' održanoj prošle subote, budući da je na sceni pokazao da je na grudima nacrtao srce i u njemu ispisao Jovanino ime, dok je Stanijino precrtao, a sve kako bi impresionirao misicu.

Sinoć je ovonedeljni vođa Marija Kulić za svoje potrčke izabrala upravo Jovanu i Tomovića, te oni sada provode vreme zajedno u izolaciji, a misica vešto izbegava komunikaciju sa cimerom, koji ne odustaje od nje. Kako bismo čuli šta na sve ovo kaže Jovanin dečko Luka, kontaktirali smo ga, a on nije mogao da sakrije koliko je besan zbog gestova Vladimira Tomovića, a čini se da i za njega njihov boravak u izolaciji predstavlja veliki test.

- Eto taman prilike da Jovana pokaže svima ono što mi koji je poznajemo dobro, već odavno znamo. Sad je trenutak da svi vide ko je i šta je Jovana! A to što on radi, to govori o njemu... Njega ne bih komentarisao - rekao je Jovanin dečko Luka za Pink.rs i ovim svima jasno stavio do znanja da je i te kako besan na Vladimira zbog njegovih pokušaja da osvoji Ljubisavljevićevu.

Autor: M.K.