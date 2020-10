SREĆI NEMA KRAJA! Dinča izveo ženu i ćerku iz porodilišta, a ovaj prizor novorođene bebe oduševio je sve! (FOTO)

View this post on Instagram

Svakoga dana budite što češće zahvalni za sva dobra u svom životu. Ako trenutno imate malo dobra, ne brinite - poveća će se. Ako već živite u obilju, i obilje će se povećati. Na dobitku ste u svakom slučaju. Vi ste srećni i univerzum je srećan. Zahvalnost vam povećava obilje.Pomozite da ovaj svet postane davanje i primanje prožeto zahvalnošću...za sve 🙏❤️ @crazydincha 🙏