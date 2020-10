"NEKE STVARI JE ODNEO U GROB!" Sin Bore Drljače ne može da ga prežali! Posle očeve sahrane poručuje: "ŽAO MI JE ŠTO NISAM BIO BLIŽI S NJIM!"

Pevač Bora Drljača nedavno je preminuo, a njegov stariji sin Vladimir neutešan je nakon očeve smrti. On je nakon svega odlučio da se oglasi za medije i otkrije sve detalje odnosa sa preminulim ocem.

"MISLIO SAM DA ĆE ŽIVETI 100 GODINA!"

"Užasno me je pogodila očeva smrt. Mislio sam da će uspeti da savlada zdravstvene probleme i da će da živi 100 godina. Nije izgledao bolesno do pred kraj. Imao je snage i volje. Verovao sam da će da peva do 90 godina. Bora je bio razuman čovek i shvatio je da mu se bliži kraj i dok smo se vozili, rekao mi je: "Gotov sam, izgleda", a ja sam mu odgovorio: "Hajde, nemoj da se predaješ". Međutim, to je bila rapidna bolest - maligni melanom. Sve je krenulo kad je odstranio bubreg. Posle je slučajno otkrio promenu na debelom crevu i to je operisao i odatle kreće sve da se komplikuje. Načeo se, što bi rekli ljudi" - rekao je Drljačin sin.