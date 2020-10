DOLAZIO JOJ JE NA VRATA! Progonitelj Jelene Rozge prešao sve granice, evo kakva mu kazna PRETI!

Šok!

Jelena Rozga, hrvatska pevačica, ovog leta se našla u središtu skandala nakon što je priznala da ju je u izolaciji opsedao nepoznati obožavalac. Kako navode hrvatski mediji, radi se o muškarcu protiv kojeg je Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo optužnicu i zatražilo od suda da prihvati njihov kazneni nalog.

Za državljanina Hrvatske koji živi u Nemačkoj traži se određivanje šest meseci zatvora, sa rokom iskušenja od dve godine i to zbog toga što se nametljivo ponašao prema pevačici. Kako stoji u optužnici, muškarac se tereti da je od 13. avgusta 2019. do početka septembra 2020. preko e-maila i raznih profila na Instagramu slao neprimerene poruke na Rozgin e-mail i Instagram.

U tim je porukama insistirao da njih dvoje moraju da se druže, iskazujući joj veliku privrženost, a slao je i poruke u kojima je insinuirao da njih dvoje imaju ljubavnu vezu te je otvoreno govorio da želi sa njom da ima intimne odnose.

Pevačica je odbila svaku komunikaciju sa njim, no on je nastavio i slao joj je svoje intimne fotografije i fotografije sebe kako vozi svoj skupoceni automobil, te joj je nudio da ide u određene splitske trgovine u kojima je on ostavio poklone kupljene specijalno za nju.

Sredinom avgusta ove godine pojavio se na kućnim vratima pevačice, više puta je zvonio u nadi da će mu otvoriti, a kako bi joj pokazao da misli ozbiljno, fotografisao se ispred ulaza u njenu zgradu i to da se vidi njeno ime, te joj slao te fotografije. Nastavio je i u sledećim danima da šalje bezbroj poruka u kojima je uporno naglašavao da želi sa da njom ima blisku vezu i intimni kontakt.

Kad je krajem avgusta ove godine video da je ona na Instagramu objavila fotografiju sa Peristila gde je bila sa društvom, najavio joj je u porukama da će doći, što je i napravio te joj se obratio.

Rozga je odbila sa njim da komunicira i tražila je da je ostavi na miru i više ne uznemirava. Sve je potom prijavila i policiji. Muškarac je na ispitivanju priznao da je tačno sve što je pevačica rekla policiji te da joj se prvi put obratio 2017. preko "Facebooka".

Potvrdio je sve navode iz kaznene prijave te je rekao da sad zna i vidi da pevačica sa njim ne želi kontakt. Rekao je i da je očito imao pogrešno mišljenje, te je spreman da prestane ovako da se ponaša.

Autor: N.V.