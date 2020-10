SVAKOG JUTRA SIJA na malim ekranima, ali je danas poseban dan za nju! Dajana Paunović slavi rođendan, A EVO ŠTA JE SEBI POŽELELA! (FOTO)

Da niko ne čuje,!

Dajana Paunović, lepa voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u zemlji "Novo jutro", kao i prvog jutarnjeg programa u Srbiji "Svitanje" na televiziji Pink, danas proslavlja svoj 32. rođendan. Navikli smo da Dajanu uvek viđamo nasmejanu, a to je slučaj i danas. Iako je ovog jutra morala rano da ustane kako bi sa svojim kolegom Predragom Sarapom vodila "Novo jutro", to ne znači da nije sijala onako kako ona to najbolje ume.

Mi smo čestitali Dajani rođendan i poželeli joj da bude zdrava i nasmejana, te uspešna u svom poslu kao i do sada, a nju smo pitali šta je ona, onako da niko ne zna, poželela samoj sebi.

Hvala vam na lepim željama (smeh). Sebi sam, kao i uvek, poželela zdravlje i sreću, da sam uvek okružena ljudima koje volim, a ono što mi je najvažnije jeste da je moj sin zdrav i da nasmejan. Dobro, i malo para (smeh). Sve ostalo će doći, ne brinem se - rekla nam je Dajana.

Još jednom, redakcija portala Pink.rs želi našoj koleginici sve najlepše!

Autor: Nemanja Vujčić