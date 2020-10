''MORAMO OSTATI HRABRI I JAKI U GLAVI! NEDOSTAJE MI...'' Ana Kokić progovorila o finansijskoj krizi, pa priznala: Bila sam u depresiji zbog KORONE!

Nije joj lako!

Pevačica Ana Kokić prokomentarisala je celokupnu situaciju sa koronavirusom, kao i kako sve to utiče na nju, ali i posao.

- Od marta sam imala par nastupa, ali Bože moj, tako je kako je. Zdravlje je prvenstveno na prvom mestu. Takva je situacija. Moramo ostati hrabri i jaki u glavi. Nije mi sad kao toliko teško zbog finansija nego što ne radim posao koji volim i radim 20 godina. Nedostaje mi svirka, bend, publika… Za novac ćemo se snaći, hvala Bogu da imamo porodicu, prijatelje pa jedni drugima pomažemo. Sreća, pa ćerke nisu zahtevne. Zaista su dobre devojčice i sve razumeju. Lepo smo ih vaspitali i nemamo problem sa njima - rekla je pevačica.

Poslednjih dana pevačima se otkazuju zakazani nastupi zbog skoka zaraženih koronavirusom, kojih je u Srbiji ovih dana preko 500. Povodom toga, vlasnici klubova zatvaraju klubove i splavove na određeno vreme, a izvođači ponovo ostaju bez aganžmana, ali i prihoda. Jedna od njih je i Ana Kokić, koja ovog vikenda ima zakazan nastup, a pitanje je da li će se održati.

Pevačica kaže da će se za novac uvek snaći, ali da je pomalo bila depresivna jer joj nedostaje posao kojim se bavi punih 20 godina.

- Mi smo deca devedesetih, navikli smo na ovakve stvari, pa čak i gore. Preživećemo. Imala sam period kada sam bila, da ne kažem u depresiji, ali nije mi bilo svejedno jer je sve nesigurno mesecima. Ne možemo ni da se organizujemo, niti da planiramo neke stvari. Treba lepo da znamo i onda da napravimo plan, čekaj: “Živećemo tako i tako. Živećemo od toliko do toliko”. Ovako je sve neizvesno, a to me je najviše uzdrmalo - rekla je pevačica i dodaje da na sve moguće načine pokušava da ostane pozitivna.

Autor: M.K.